Jag blir mörkrädd av tanken att en röst på (S) kan leda till minskad frihet att få välja vårdcentral

Jag blir nästan rörd av att Socialdemokraterna tycker så mycket om Alliansens förslag att de lovar Nynäsborna något som vi har redan har genomfört. Alliansen i Stockholm har redan ändrat ersättningssystemen så att det ska bli lönsamt med jouröppna vårdcentraler. Det gäller jouröppet fram till klockan 22 på kvällar och helger. Men vi går ett steg längre, även telefontillgänglighet ska finnas under de jouröppna timmarna.

(S) har återigen gått ut till medier med en illa underbyggd populistisk bild av Nynäshamns vårdutbud, med deras vanliga mantra om att Alliansen har nedmonterat sjukvården i Nynäshamn. Detta är något jag avfärdar bestämt med fakta och personlig erfarenhet.

Jag gav mig in i politiken 2004 just på grund av att sjukvården i Nynäshamn var under all kritik. Under många år träffade jag en ny läkare nästan varje gång och dessutom var jag tvungen att vara skriven på den enda vårdcentralen som fanns (en!) eftersom vårdval då var något att drömma om.

Alliansen införde Vårdval Stockholm 2008, bara knappt två år efter att Alliansen tog över makten, vilket har gjort det möjligt för 209 vårdcentraler att etablera sig i hela länet. Det är drygt en tredjedel fler än när (S) styrde.

Nynäshamn har under flera år haft fem vårdcentraler. Sedan ett par år finns det fyra, två i Nynäshamn, en i Ösmo och en i Sorunda. Ja, även i Sorunda, den vårdcentral som (S) lade ner under den period de styrde.

Gynmottagningen är kvar, vi har ett rehabcentrum som förtjänar all respekt och Distriktstandvården har utökat möjligheten till en god tandvård. Utan Alliansens styre och vårdval hade vi kommuninvånare bara kunnat drömma om det. När (S) styrde var köerna långa till läkarbesök, nu ligger vi bäst till i landet.

Handens sjukhus har renoverats och vi har utökat och förbättrat närakuten som invigdes våren 2017. Den har rustats upp, bland annat genom ett bättre anpassat ambulansintag för att kunna ta emot fler ambulanstransporter. Nu kan man också gipsa ben där, vilket inte var möjligt i de gamla avtalen.

När jag utbildade mig till undersköterska 2001 lärde jag mig att primärvårdens lovord ska vara kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet. Något som jag under mina första tolv år i Sverige och Nynäshamn inte hade upplevt.

Jag blir mörkrädd av att bara tänka att en röst till Socialdemokraterna kan leda till en minskning av friheten att kunna välja vårdcentral, läkare, övriga vårdinsatser och vänta mycket lång tid innan man kan få träffa någon.

När jag utbildade mig till undersköterska 2001 lärde jag mig att primärvårdens lovord ska vara kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet. Något som jag under mina första tolv år i Sverige och Nynäshamn inte hade upplevt. Bara efter valet 2006 kunde vi invånare i länet och vi som bor i Nynäshamn äntligen se frukten av ett långsiktigt gott arbete för att förstärka länets sjukvård och invånarnas trygghet.

Detta vill jag inte se försvinna, som mycket annat har försvunnit i vårt land under de senaste fyra åren under det rödgröna regeringsstyret.

Jag kandiderar till landstinget för att värna om sjukvården i länet och särskilt i Nynäshamn. Vi kristdemokrater lovar inte allt till alla men vi kommer att fortsätta satsa mycket på primärvården och för att tillgång till sjukvården i Nynäshamn ska kunna vara så trygg och smidig som möjligt.

Vi lovar inte populistiska lösningar eller vad som redan har beslutats bara för att valet närmar sig. Som politiker tar vi de problem som finns på allvar och verkar för att lösa dem. Det har Kristdemokraterna och Alliansen alltid gjort och detta vill vi fortsätta göra.

Antonella Pirrone (KD), gruppledare i kommunfullmäktige och landstingspolitiker

