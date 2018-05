Inte bara ogräs – belysningen i centrum under all kritik

Varför kan kommunen inte anställa pigga pensionärer som kanske vill dryga ut sin pension? Tror säkert det finns många som skulle vilja hjälpa till.

Det är inte bara ogräs. Belysningen på stadens gator och trottoarer är under all kritik. Just nu ingen belysning alls på Centralgatan från Lövlundsvägen ner till Hamngatan. Den har varit trasig sedan början av april. Julbelysning i träden utanför Konsum för att lysa upp lite, man tar sig för pannan! Rena rama Grönköping! Eller hur?

Betyg från våra gäster: Sunkigt och ofräscht, inte roligt att höra, men förstår dem.

Varför används inte ogräsättika där det går? Skyll inte på kostnaden, arbetstiden förkortas avsevärt.

Kajsa Kavat