Stor succé för Björn och Benny-kören i en fullsatt Ösmo kyrka

Så småningom fick de besökande veta, att det kommer att bli en föreställning till omkrinng klockan 19. De som ville vänta var välkomna in på församlingshemmet eller sockenstugan, för att ta en kopp kaffe under tiden.

Anledningen till detta oförutsedda var, att det skulle bli konsert med musik av Björn och Benny. Konserten kallades “Kärlekens tid”. Vi kom tillbaka till andra föreställningen och fick uppleva följande:

Sångare och musiker var cirka 40 stycken. Jag hann bara räkna till 18 sångare, men drog slutsatsen att det var lika många åt andra hållet framför altarringen. Alltså en maffig kör med tre fina musiker.

Om jag nu får vara lite ego, så reser sig håren på mina armar, eftersom jag varit körsångare sedan jag var tolv år. Vilken känsla det blev.

Som första nummer deltog åhörarna och sjöng med i “Waterloo”. Kören sjöng sedan “Han är Din broder” och efter denna sång blev det åter allsång med “I have a dream”. “Thank you for the music” känner vi igen som en form av paradnummer för Abba, här med solo på flöjt med Unni Eriksdotter. Lite annorlunda kanske, men ljuvligt för örat.

Ur “Kristina från Duvemåla” fick vi lyssna till “Hemma”, framfört av en septett av fina röster i ett varmt och mjukt framförande.

“Beatrice” förknippar vi ju med Kalle Moreus. Beatrice betyder “Den lyckosamma, hon som kommer med ljuset”. Här framförs sången om Beatrice med bravur vill jag säga, med ett fint intro av de sex herrarna i kören. Lyckat!

Tänk att det för det mesta fattas herrstämmor i våra körer. Men då de sjunger ger de allt!

Ylva Eggehorns vackra “Innan gryningen” - där vi fick flöjtsolo i introt – är en stillsam melodi med en berörande text. Ylva Eggehorn har även skrivit “Kärlekens tid”. Melodin skriven av Benny Andersson är helt underbar.

Som final får vi lyssna till “Dancing Queen”. Där var det drag och inlevelse. Tro nu inte att det inte var inlevelse i övriga delar av denna fantastiska konsert. Jo, alla sjöng med stor entusiasm. Det är roligt att sjunga i kör!

En stor eloge till alla som sjöng och spelade. Inger Dalene piano, Staffan Lindström elbas, Unni Eriksdotter flöjt och trumma.

Katarina Rudérus dirigerade denna stora kör, som kallades Björn och Benny-kören. Den var sammansatt av medlemmar från olika körer i Ösmo och Nynäshamn. Katarina har jobbar med detta projekt sedan i våras. Hon är värd många superlativer för sitt kunnande och sitt stora engagemang.

Efter alla ovationer och applåder från en stående publik, bjöds på “Ring, ring” som extranummer. Precis som alla andra melodier med stor kraft i alla röster.

Än en gång, helt underbart!

Anna och Max Möllerfält