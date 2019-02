Företag fick två inbrott på tre dagar – tjuvar stal verktyg och bil

Anmäl text- och faktafel

Första gången var tidigt på lördagsmorgonen i förra veckan. Då gick larmet hos Pekka Crooks företag JPC hydraulik i Vansta industriområde. Han vaknade av larmet som är kopplat till mobiltelefonen och han åkte in till sin arbetsplats sedan tio år. Någon hade slagit sönder fönsterrutan på dörren till företagets extraverkstad och sedan tagit sig in i lokalen. Väl där hade larmet gått och den eller de som hade brutit sig in i verkstaden hade gett sig av igen.

– Förmodligen fick de då med sig en nyckel som öppnar grindarna. Vi chansade i alla fall inte utan bytte ut alla lås på måndagen, säger Pekka Crook.

Natten mot tisdagen var det dags för påhälsning igen. Grindbygeln klipptes av, gärningsmännen kunde ta sig in på gården och sedan bar det vidare tillbaka mot den extraverkstad där fönstret fortfarande inte var lagat sedan lördagen.

– Vi hade backat bilen precis intill det trasiga fönstret så att man inte skulle kunna ta sig in. Men de lyckades i alla fall åla sig in här, knuffade fram bilen, fick upp dörrarna inifrån och lastade på två vagnar fulla med verktyg i bilen. Sedan tog de bilen och åkte iväg.

Pekka Crook är luttrad, det här är inte första gången hans företag har fått påhälsning i Vansta. En gång stal till exempel någon verktyg för 180 000 från arbetsplatsen. Erfarenheten har lärt honom att inte heller de här inbrotten kommer bli uppklarade.

– Chansen för att det skulle ske är väl obefintliga, vi har haft inbrott förr och de har aldrig blivit lösta. Vi har såklart försäkringar men bilen var ganska gammal och för stulna verktyg får man nästan ingenting, säger Pekka Crook.

Företaget har sedan inbrotten, förutom att byta lås och nycklar även installerat nya larm.