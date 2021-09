Östersjöfestivalen firas med fanfarer och publik: "Superglada"

Med undantag för några veckor då Berwaldhallen i Stockholm kunde ha en publik på 50 personer i salongen har pandemins konserter strömmats på Berwaldhallen Play eller sänts i Sveriges Radio P2. Även Östersjöfestivalens konserter direktsänds men med rådande restriktioner kan nu 300 personer ta del av de närmast utsålda konserterna på plats.

Publikens och den levande musikens återtåg firas med särskilda glädjefanfarer som framförs live på bland annat Rinkeby torg, i Stadshustornet och på Dramatens terrass.

– Vi är superglada över att kunna öppna portarna igen. Det är, tycker jag, det största med årets festival, säger Staffan Becker, Berwaldhallens chef.

Pånyttfödelse är ett tema både i musiken och i de strömmade samtal som hålls på olika platser runt Östersjön. Esa-Pekka Salonen, en av festivalens grundare, leder Radiosymfonikerna i öppningskonserten då pianisten Terés Löf tolkar ett utdrag ur Beethovens Pianosonat nr 32. Samma kväll framförs Anders Hillborgs "Kongsgaard Variations" som är inspirerad av just den pianosonaten samt Esa-Pekka Salonens "Fog" som i stället är en spegling av Bach.

– Det är ett slags lek med temat "rebirth" att just de här verken får inleda festivalen, säger Staffan Becker.

Pånyttfödelse är ett tema även i Britta Byströms helt nygjorda verk "A room of one’s own" som visas som en film där Malin Broman, Berwaldhallens konsertmästare, är hela orkestern. Hon spelar tre olika instrument, visslar och sjunger. Musiken är komponerad under pandemins isolering och som ett slags kommentar till denna.

– Jag ville fokusera på de saker som inte är påverkade av pandemin. I våra egna kreativa rum kan vi fortsätta skapa musik, säger Britta Byström, som samma afton har urpremiär på ännu ett stycke: "Ink-wash on paper", ett slags tonsättning och musikalisk tolkning av konstnären Gunnel Wåhlstrands verk.

Hennes bildvärld kommer också att visas under själva konserten.

– Tanken är att det ska uppstå något i mötet, som blir något mer, det blir väldigt spännande att se om vi lyckas.

Erika Josefsson/TT

Fakta: Östersjöfestivalen

• Hålls 9–18 september för begränsad publik. Alla samtal och konserter liveströmmas dock på Berwaldhallen Play. Konserterna sänds också via P2 Live.

• Festivalen i urval:

9/9 Öppningskonsert med Esa-Pekka Salonen och Sveriges Radios Symfoniorkester.

10/9 Malin Broman & friends framför musik av Mendelssohn och två urpremiärer av verk av Britta Byström.

11/9 Mäkelä & Mattei. Förste gästdirigenten Klaus Mäkelä leder Sveriges Radios symfoniorkester, Radiokören, barytonen Peter Mattei och cellisten Miklós Perényi genom verk av bland annat Bach och Stravinskij.

12/9 "En musikalisk resa med Nils Holgersson" med O/Modernt New Generation Orchestra under ledning av Hugo Ticciati.

16/9 "The Baltic seasons". Chefsdirigenten Kaspars Putnins leder Radiokören i en konsert, där man bland annat framför ett nytt körverk av Jan Sandström. Solist är violinisten Johan Dalene.

17/9 "Jesu sju ord på korset". Stenhammarkvartetten framför musik av Joseph Haydn.

18/9 Händels "Messias", med Radiosymfonikerna och Radiokören. Dirigent Reinhard Goebel.