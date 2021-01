Pandemianpassade nyheter bland vårens tv

TV4 gör en svensk version av det internationella tv-formatet "Masked singer" i vår. Här får välkända profiler uppträda helt maskerade, först när en person blir utröstad avslöjas dennes identitet. Programledare är David Hellenius medan expertpanelen består av Pernilla Wahlgren, Måns Zelmerlöw, Nour el Refai och Felix Herngren.

"Bert"-fansen kan se fram emot en ny tv-serie med Anders Jacobsson och Sören Olssons romanfigur på C More i vår. I huvudrollen syns 15-årige Adrian Macéus, som tidigare har medverkat i julkalendern "Storm på Lugna gatan".

Ett av de tv-program som har påverkats mest av pandemin under 2020 är "Robinson". I stället för en solig ö i Stilla havet skickades deltagarna till Haparanda skärgård – hur det gick för dem går att följa i TV4 från och med den 15 mars.

HBO och Netflix på svenska

På HBO kommer dokumentärserien "Knutby: I blind tro" om den slutna församlingen i Knutby där en ung kvinna mördades 2004. Händelsen kom att bli ett av de mest kända brottsfallen i Sverige.

Strömningstjänsten har även miniserien "Scenes from a marriage" på gång, en remake på Ingmar Bergmans "Scener från ett äktenskap" från 1973. Det är däremot ännu oklart om serien får premiär i år.

I februari är det dags för den svenska Netflixfilmen "Red dot". Nanna Blondell och Anastasios Soulis spelar ett fjällvandrande par i äktenskapskris som plötsligt blir attackerade av en mystisk gärningsman. Strömningstjänsten släpper även sin tredje svenska originalserie, "Snabba cash". Serien utspelas tio år efter filmtrilogin, och i huvudrollen syns Evin Ahmad.

Margaux Dietz på Viaplay

På SVT väntar en pandemianpassad galasäsong. Den avskalade versionen av Guldbaggegalan leds av Amie Bramme Sey och David Sundin, medan den på grund av smittspridningen framflyttade P3 Guld med Emma Molin och Oscar Zia sänds den 20 mars. I början på februari drar schlagersäsongen i gång och Melodifestivalen sänds i år från Stockholm, utan publik.

Människor, maskiner och djur möts i TV3 och Viaplays underhållningsprogram "Duellen". Under tio söndagar får olika lag försöka gissa utgången i en rad olika dueller, vinnaren tilldelas 50 000 kronor. Programleder gör Margaux Dietz och Pontus Gårdinger.

Under våren visar kanalen även den andra säsongen av Camilla Läckbergs såpopera "Lyckoviken". Disa Östrands rollfigur Johanna arbetar vidare med mordutredningen i det lilla samhället, samtidigt som Danne (Martin Stenmarck) trasslar in sig allt mer i kärlekslivet.

Discovery Plus satsar på en dramakomedi regisserad av Erik "Jerka" Johansson med Björn Gustafsson och Alba August i huvudrollerna. Serien följer paret Hilma och Olas desperata försök att bli gravida.

Sofia Sundström/TT

Fakta: Vårens tv

SVT:

"Svenska nyheter" – säsongsstart för humorprogrammet den 29 januari.

Guldbaggegalan – SVT sänder den svenska filmgalan den 25 januari.

Melodifestivalen 2021 – den 6 februari drar den pandemianpassade versionen av musiktävlingen igång.

"Bäst i test" – Babben Larsson är tillbaka med en femte säsong av underhållningsprogrammet. Premiär den 26 februari.

"Hjälp vi har köpt en bondgård" – den 23 mars är det dags för en ny säsong med familjen Zackari Wahlström och deras bondgårdsdrömmar.

"Veckans brott" – säsongsstart för Camilla Kvartofts program, premiär den 23 februari.

"Mästarnas mästare" – den 13 säsongen av tävlingsprogrammet har premiär den 14 mars.

TV4/C More:

"Operation casino" – Dokumentär om den största svindlarhärvan i Sveriges historia med premiär den 1 februari.

"Benjamin's" – Benjamin Ingrosso lagar mat med gäster, premiär i februari.

"Tillsammans med Strömstedts" – Jenny och Niklas Strömstedt hälsar på andra par, premiär den 25 februari.

"Karl Fredrik på Österlen" – Trädgårdsprofilen från Eklaholm är tillbaka. Premiär den 10 mars.

"Fem killar i veckan" – Dejtingprogram där en singeltjej bjuder hem fem kärlekstörstande killar. Premiär i maj.

"Masked singer Sverige" – David Hellenius leder TV4:s nya underhållningsprogram, som har premiär i mars.

"Återskaparna" – Erik Haag och Lotta Lundgrens nya program, som har premiär i mars.

"Robinson" – Äventyrsprogrammet utspelas för första gången i Haparanda. Premiär den 15 mars.

"Bert" – Komediserie baserad på bokserien om Bert Ljung. Premiär under våren.

TV3/Viaplay:

"Duellen" – Margaux Dietz och Pontus Gårdinger leder TV3 och Viaplays underhållningsprogram, som har premiär senare i vår.

"Lyckoviken" – Camilla Läckbergs såpopera är tillbaka med en andra säsong. Premiär i januari.

"Heder" – I den andra säsongen av advokatdramat jagas en serievåldtäktsman. Premiär i april.

"Try hard" – Serie i åtta delar som följer rollfiguren Sebastians kamp för att bli en e-sportmästare. Premiär senare i vår.

"Dystopia" – Ett postapokalyptiskt rollspel tar en oväntad vändning. Serien med Happy Jankell i huvudrollen har premiär senare i vår.

"Den som dräper" – Natalie Madueño är tillbaka i en andra säsong av kriminalserien. Premiär senare i vår.

"Utredningen" – Tv-serien skildrar det uppmärksammade mordet på Kim Wall 2017, med bland andra Pernilla August och Rolf Lassgård i rollerna. Har visats i SVT tidigare. Premiär på TV3/Viaplay senare i vår.

"Thunder in my heart" – Artisten och skådespelaren Amy Deasismont är manusförfattare till den här dramakomedin om att växa upp. Premiär senare i vår.

Discovery Plus:

"Älskar, älskar inte" – Kärleksprogram om förälskade par som flyttar till Sverige. Premiär i januari.

"Alla utom vi" – Dramakomedi med Alba August och Björn Gustafsson. Premiär i februari.

"Mäklarna" – Reboot på SVT-serien från 2006 med Kjell Bergqvist, Cecilia Frode och William Spetz. Premiär i vår.

"Ensam i vildmarken" – Svensk version av överlevnadsserien "Alone". Premiär i vår.

"Den stora hälsoresan 2" – sex folkkära profiler ska komma i form med träningsprogrammet "16 weeks of hell". Premiär i vår.

"Charlotte Perrelli: Året som förändrade allt" – dokumentär som följer schlagerstjärnan genom 2020, premiär den 31 januari.

"Wahlgrens värld" – den nionde säsongen av realityserien har premiär den 16 februari.

HBO:

"Knutby: I blind tro" – Dokumentär om det uppmärksammade mordet i Knutby, premiär i vår.

"Welcome to Utmark" – Norsk komediserie om en småstad i norr. Premiär någon gång under året.

"Kamikaze" – Dansk originalserie med Marie Reuther i huvudrollen. På rollistan finns även Johan Rheborg. Serien har premiär någon gång under året.

Netflix:

"Snabba cash" – Jens Lapidus är en av dem som ligger bakom rebooten på den tidigare filmtrilogin, medan Evin Ahmad spelar huvudrollen. Premiär våren 2021.

"Red dot" – Ett gift par tvingas fly för sina liv från en okänd skytt under en hajk. Den svenska Netflixfilmen har premiär den 11 februari.

"Tribes of Europa" – Året är 2074 och en global katastrof skakar Europa. Serien har premiär den 19 februari.

"Behind her eyes" – En singelmamma inleder en affär med sin psykiatriker och blir vän med hans fru. Serien har premiär den 17 februari.

"Sky Rojo" – Skaparen bakom "La casa de papel" och "White line" är tillbaka med en ny serie. Premiär den 19 mars.