Populär lunchmusik med Johanna Martell och Michael Weiter i Västerhaninge kyrka

I Västerhaninge kyrka har det bjudits på lunchmusik varje tisdag kl. 12.00. Tisdagen den 14 maj var sista gången för våren. Johanna Martell och Michael Weiter bjöd på toner i jazzmusikens tecken. En fin satsning med den genren av musik.

Efter klockringning klockan 12, hälsade Johanna oss välkomna till denna lunchkonsert. Kyrkan var välbesökt av åhörare.

Som inledning lyssnade vi till “Hallelujah I just love him so” av Ray Charles. Vi fick höra “The way you look tonight” av D. Fields och J. Kern. Johanna sjöng den i ett lugnt och fint tempo.

“Strangers in the night” fick oss osökt att se Frank Sinatra framför oss och lyssna till hans oförglömliga stämma. Johanna kunde även hon få oss att rysa lite i den melodin, där hon fick in så fina nyanseringar.

Michael spelade ett solo på flygeln, “What I did for love”. Ja, vad gör man inte för kärleken! Johanna presenterade “When I fall in love” med inlevelse och engagemang till den hon sjunger för. Med fint ackompanjemang av Michael på orgeln.

“All of me”, här sjöng Johanna ut “allt om mig”. “Route 66” är ju – som alla de andra sångerna - helt perfekt.

Duke Ellington måste ju bara vara med i ett sådant här musiksammanhang. Michael spelade på orgeln “Satin Doll”. Tänk er kära läsare och musikälskare, “Satin Doll” på orgel. Kanske lite ovanligt men å så bra!

Som avslutning, enligt programmet, fick vi höra Johanna sjunga “Bésame Mucho, vilket betyder “Kyss mig mycket”. Melodin är komponerad av C. Velazquez och Johanna sjöng den på spanska. Det blev en lite speciell stämning av melodin på det språket.

Sista lunchmusiken för i vår och Johanna och Michael tackades med blommor och rika applåder. Som extranummer fick vi höra “Fly me to the moon” - se där var han med igen, Frankie Boy. Melodin framfördes med lika stor precission som de övriga sång- och musiknumren.

Michael är ju en fantastisk ackompanjatör och solist på sina instrument. Johannas klara vackra röst kan man bara älska. Besökarna bjöds på underbart god smörgåstårta som avslut på denna trevliga musiktimma, som inte bara var för jazzälskare, utan även för de som tycker om alla slags musik.

Vi säger stort tack! Både till solister och församlingen och vi kommer att göra fler resor till Västerhaninge framåt hösten.

Anna och Max Möllerfält