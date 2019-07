PRO Ösmo serverade våfflor i vägkyrkan i Ösmo

Anmäl text- och faktafel

Enligt Svenska kyrkan är över fyra hundra kyrkor runt om i landet öppna under sommaren som vägkyrkor, sommarkyrkor eller skärgårdskyrkor. Under några sommarveckor varje år öppnar de sina dörrar. Många gästar Ösmo för att titta på kyrkan, äta en våffla till kaffet i sockenstugans café eller bara njuta av de vackra omgivningarna. I sockenstugans trädgård kan man sitta vid bord under de vuxna träden, som silar solljuset, och lyssna på fåglarnas kvitter eller direkt i solen och njuta av dess värmande strålar. Lummiga buskar omger trädgården, där gullris växer vid husväggen. Caféet finns alltså i sockenstugan, som är öppet alla dagar klockan 12.00–17.00 under perioden 29 juni till och med 4 augusti.

Under två dagar har PRO Ösmo stått för ruljansen. Den ersättning de får går till de olika verksamheter, som PRO ordnar för sina medlemmar. PRO Ösmo hade ansvaret för serveringen under helgen den 20 och 21 juli. I år har Kerstin Modin skapat en rolig bordsdekoration, som visar varifrån de ljuva damerna är, som gräddar våfflor. Det är en ny tradition som inletts, som vi tänker fortsätta med om vi deltar i framtiden.

Vid ett av borden njöt familjen Magnusson av hjortronsylt med vispgrädde på sina våfflor. Åke, som är född i Jämtland, berättade att bland det godaste som finns är att gå på myrar och plocka blötmylt och äta direkt. Blötmylt är alltså fullt mogna hjortron. Hustrun Vera var på plats både under lördag och söndag, gick runt bland borden och sålde PRO:s skraplotter.

I köket var aktiviteten intensiv som alltid. Det är ett lagarbete där betalning tas emot och beställningar vidarebefordras till köket där kaffe ska bryggas, våffelsmet göras i ordning och våfflor gräddas, grädde vispas, sylt plockas fram, disken tas om hand. Vid mitt besök gräddade Kerstin våfflor efter ett hemligt recept, så att de blev otroligt frasiga. En besökare kom till köket och berättade, att det var de godaste våfflor han någonsin ätit. Kunderna blev serverade i tur och ordning av PRO-damerna, som vandrade mellan borden utom- och inomhus. Under lördagen sken solen från en klarblå himmel medan det under söndagen hängde regnhotande moln över Ösmo.

Många möten med människor är spännande. Ett par från Farsta hade släkt i Ösmo – mannen har en syster, som bor ett stenkast från mig. Familjer med barn hade kommit. När jag gick hem passerade jag familjen Lundén – mycket aktiva i PRO - som bjudit två av sina barnbarn på våfflor.

Ulla Laiho