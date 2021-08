Rattfyllerist körde ihjäl sonen – nu vädjar familjen: ”Något måste göras”

Solen skiner på Torö när vi möter Bo Roström, 81, och hans hustru Ingrid Roström-Björn, 77. Huset där de bor, som ligger avlägset och naturskönt, har Bo byggt själv. I trädgården odlar de grönsaker och njuter av lugnet.

Bo är pappa till två söner, Rikard och Jan. De två bröderna hade gjort väsentligt olika livsval. Rickard blev civilingenjör medan Jan höll på med datorer och musik. Trots olikheterna hade de ett starkt band. När Jan gick bort erbjöd sig Rikard omedelbart att adoptera hans små barn, två 17 månader gamla tvillingpojkar.

Ingrid var inte Jans biologiska mor, men var en ''mamma i hjärtat''. Hon beskriver honom som en social och ambitiös person. Han gillade att fiska och hon brukade förse honom med nybakade bullar till hans fisketurer.

– Han hade ett sånt driv. Trots att skolan inte var hans grej lyckades han med sitt liv ändå, säger Ingrid.

Från att Jan var tio år tills dess att han fyllde femton, bodde han i Afrika med pappa Bo som var stationerad där. Han gick under den perioden i en afrikansk skola.

– Kärleken till afrikansk kultur försvann aldrig. Den bidrog bland annat till passionen för reggae och han var discjockey på afroklubbar i Stockholm. Han hade många intressen och gick sin egen väg, säger Bo.

Under senare år jobbade Jan med att utveckla pc-datorer på ett företag, träffade en kvinna och bildade familj.

Föraren hade 1,74 promille i blodet

Det var pingstafton år 1995 då Jan, hans sambo Marie och barnen påbörjade bilfärden hem till Stockholm efter att ha ätit middag med Bo och Ingrid på Torö. På väg 73 svänger plötsligt en mötande bil in i fel fil. En frontalkrock äger rum, och gärningsmännens bil slungas bort flera meter i rotation. Kvar i den söndertrasade Volvon sitter familjen, som akut förs till Södersjukhuset.

Barnen klarade sig oskadda. Utöver flera andra frakturer bröt Marie käken och fick tänderna utslagna. Hon blev sjukskriven och rörelsehindrad under en lång period, och behövde hjälp med att ta hand tvillingarna.

– Under den första tiden bodde killarna hos oss. Vi fick verkligen bevittna hålet i skyddsnätet på nära håll. Barnens mamma, som också hade varit ögonblick från döden, kunde inte ens bära sina barn uppför trappan efter det som hände. Hon fick extern hjälp med handling endast en gång i veckan, berättar familjen.

För Jan innebar olyckan ett hastigt och grymt avslut. Han blev 29 år gammal.

Har inte fått en ursäkt

Föraren, en man i övre tonåren, lämnade blodprov som visade på minst 1,74 promille i alkoholhalt. Ägaren till bilen var jämngammal med föraren och närvarande under olyckan. Ytterligare en ung man åkte med. Gänget hade ätit pizza på en restaurang i Ösmo, dit ägaren hade kört trots att han saknade körkort. De tre männen var alla kraftigt berusade vid tillfället för olyckan. Samtliga var myndiga.

Rättegången ägde rum i början av år 1996. Föraren avtjänade ett straff på åtta månaders fängelse för grovt rattfylleri och grovt vållande till annans död. Bilens ägare åtalades för medhjälp till rattfylleri samt grov olovlig körning och fick en månad. Den andra passageraren blev inte åtalad.

Nu har det gått 26 år sedan olyckan, men familjen har fortfarande inte fått en ursäkt. Faktum är att de två parterna aldrig har bytt ett ord med varandra efter det inträffade.

– Jag förväntar mig inte att de ska be om min förlåtelse, för det kan jag omöjligen ge dem. Men det är som att de fullständigt struntar i vår sorg. De har inte ens ringt och beklagat, säger Bo.

– Ibland har jag gått i hämndtankar. Jag har fått en impuls att jag vill ringa upp eller stå framför dem.

Kräver en förändring: ”Ta bort dem från samhället”

Bo och Ingrid tycker att det är viktigt att fortsätta prata om Jans öde. Dels för att de har möjligheten att nå ut med sin historia - något som andra saknar, dels för att de vill se en förändring i hur samhället hanterar rattfylleri.

– Alla kan begå ett misstag, men många rattfyllerister är notoriska. Denna kategori har förbrukat sitt förtroendekapital och utgör en fortsatt samhällsfara. Därför ska de inte ha ett straff, utan tas bort från samhället och låsas in på slutna anstalter. När ni sätter er i bilen och kör här ifrån efter intervjun, måste ni kunna känna er säkra, säger Bo.

– Man får inte glömma att det är en sjukdom, alkoholism, tillägger Ingrid.

Familjen vädjar till myndigheter och politiker att sätta in fler effektiva åtgärder. De efterlyser mer förebyggande arbete.

– Man blir illa berörd varje gång man läser att det har hänt igen. Då förstår man att det definitivt behöver göras mer än vad som görs idag. Undervisningen i skolan och körskolan behöver rustas upp, säger Ingrid.

Bo tycker att den som dödar eller skadar andra när hen kör i onyktert tillstånd bör konfronteras med sitt beslut.

– Jag är besviken och förbannad på att inte mer har gjorts. Det borde vara kutym att gärningsmännen får se sina oskadliggjorda offer på bårhuset, eller möta levande offer med bestående men.

Fakta: Var går gränsen för rattfylleri?

Rattfylleri innebär att en person som kör ett motordrivet fordon har minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften och är så pass påverkad av alkohol eller annat medel att denne utgör en fara i trafiken.

För grovt rattfylleri gäller minst 1,0 promille alkohol i blodet eller 0,5 milligram per liter i utandningsluften. Personen är då avsevärt påverkad och kör på ett sådant sätt att det innebär en påtaglig fara för trafiksäkerheten.

Straffskalan ligger på böter eller fängelse i högst sex månader. Körkortet återkallas oftast i tolv månader. Personen behöver sedan söka nytt körkortstillstånd. Är brottet grovt kan föraren dömas till fängelse i högst två år och få körkortet återkallat i 24 månader.

Tre unga män valde att genomföra en bilfärd onyktra. Resultatet blev att Jan fick sätta livet till, och hans fall är inte unikt.

Antalet personer misstänkta för rattfylleri ökade under 2000-talet. När det gäller drograttfylleri, körning under narkotikapåverkan, har man sett en kontinuerlig ökning (33 procent) under de senaste tio åren. Det totala antalet anmälda rattfylleribrott har däremot minskat med 14 procent under samma period, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå). 80 procent av alla trafikbrott i Sverige, rattfylleri inkluderat, begås av män.

Fortfarande dör 50-70 svenskar varje år på grund av alkohol och andra droger i trafiken. Det är fler än en person i veckan.

År 2020 anmäldes totalt 25 600 rattfylleribrott, vilket innebar en minskning med 4 procent jämfört med 2019. Pandemin har troligen bidragit till minskningen, i och med att polisen kraftigt har dragit ner på de generella nykterhetskontrollerna med hänsyn till risken för smittspridning. Kontroller har mestadels gjorts där det redan har funnits en misstanke om att föraren kört berusad. Mörkertalet antas vara stort.

När det gäller Nynäshamns kommun har anmälningarna om rattfylleri minskat under de senaste åren.

Återfaller ofta i brott

Rattfyllerister tenderar att ha en högre alkoholkonsumtion än den generella befolkningen. Andelen alkoholister är också större bland rattfyllerister, visar statistik från Brå.

Då det troligen finns ett samband mellan alkoholberoende och rattfylleribrottslighet, uppger Brå att det är rimligt att anta att gärningspersonerna ofta återfaller i brott. Tidigare studier om återfall i rattfylleri visar att omkring 20 procent av dem som lagförs blir lagförda på nytt inom fem år.

Samhället sviker brottsoffren

Många offer för rattfyllerister och andra trafikbrott vittnar om utebliven mental stöttning från samhällets sida. Idag måste de som är drabbade, till skillnad från andra brottsoffer, själva söka upp exempelvis en psykolog. Någon sådan kontakt med brottsofferstödjande verksamhet förmedlas i nuläget inte av polisen.

En studie från 2014 i samverkan mellan Umeå universitet och Göteborgs universitet visar att bara ett par procent av de som har skadats eller förlorat närstående till följd av trafikbrott anser sig ha fått tillräckligt stöd.

Gör det bästa av livet

På frågan om hur man hanterar sorgen, svarar Bo och Ingrid att det inte finns något annat alternativ än att leva med den. Makarna försöker fylla tillvaron med stimulerande och roliga äventyr. De har hoppat fallskärm, åkt motorcykel, gått på konserter och seglat. Bägge sysslar med musik.

Bo berättar att de försöker kompensera med positiva upplevelser för att jämna ut det mörka och negativa.

– När jag ligger på dödsbädden och ser tillbaka på mitt liv så kommer jag inte att ångra ett enda dugg. Jag har gjort allt, och gjort det bästa av förutsättningarna, säger han.

Fakta: Vad har hänt sedan 90-talet i rattfyllerifrågan?

• Genom en ändring i socialtjänstlagen år 2001 förtydligades kommunernas ansvar för brottsoffer som behöver stöd och hjälp. Detta har dock inte kommit att omfatta offer för trafikbrott.

• Regeringen tillsatte år 2003 Rattfylleriutredningen. Syftet var att utreda vilka insatser som gick att genomföra för minskning av alkoholrelaterade olyckor i trafiken.

• Sedan 2008 har tjänstemän inom Tullverket och Kustbevakningen möjlighet att ingripa mot rattfylleri genom att kunna ta alkoholutandningsprov.

• År 2009 infördes ett nytt krav i körkortsutbildningen. En tre timmar lång riskutbildning om rattfylleri är sedan dess obligatorisk på alla trafikskolor. Man diskuterar kring rattfylleri och vilka risker det innebär i trafiken.

• Sett till hela 2000-talet har polisens slumpmässiga utandningsprover fördubblats.

• Ett mer omfattande krav på införande av alkolås på bilar har diskuterats i Sverige och EU.

Källa: Brå