Rotary delade ut stipendier till elever

Viaskolan

Stipendiat: Adem Bajramovic

Motivering: Eleven är en förebild för andra och visar alltid stark vilja att lära och utvecklas inom samtliga ämnen. Med resonemang som visar på mognad och stor empatisk förmåga har eleven alla möjligheter att lyckas med sina framtida studier oavsett vilken inriktning eleven väljer.

Gröndalsskolan

Stipendiat: Olle Bostedt

Motivering: Att få gå sida vid sida med en person som möter livets olika skeenden med ett lugn och behärskning, och som alltid har inställningen "gilla läget" och dessutom lyckas förmedla denna positivism till sin omgivning, är en ynnest. Vi är många som fått ta del av, och blivit hjälpta av, denna egenskap vid små vardagliga kriser. Det lilla leendet, den lilla sneda nicken på huvudet förmedlar vänskap, förståelse, bit ihop, allt löser sig. Den bästa vän man kan ha. Taoismen personifierad.

Stipendiat: Lisa Brinklöv

Motivering: Du visar en god kamratlighet genom att vara lyhörd och uppmärksam. Detta tillsammans med din förmåga att analysera och reflektera i samtal bidrar till nytänkande utan att ge avkall på din integritet. Förutom din positiva kraft att lyssna in andras tankar och bredda diskussioner är du en artig, vänlig och godhjärtad person.

Vanstaskolan 4-9

Stipendiat: Axel Öberg

Motivering: En ambitiös elev, men också en god kamrat och förebild som bidrar till en lugn och god stämning i alla sammanhang.

Vansta grundsärskola 7-9

Stipendiat: Michelle Rahmdel

Motivering: Du är en mycket god kamrat och är alltid vänlig och hjälpsam mot alla. Under åren på högstadiet har du med stor energi fokuserat på ditt lärande, och du tar stort ansvar för dina uppgifter, saker och läxor. Du har utvecklats stort inom alla områden.

Grundsärskolan Idun

Stipendiat: Alice Norén

Motivering: Under det gångna läsåret har Alice gjort stora framsteg i sin kunskapsutveckling i flera ämnesområden, framför allt i kommunikation, verklighetsuppfattning och motorik. Alice har blivit mer självsäker och vågar ta för sig. Under dramalektioner kommer Alice styrkor verkligen fram genom att hon ta an sin roll med stor inlevelse och glädje. Alice är en bra klasskamrat som alltid tar hänsyn till andra.

