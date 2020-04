Så hanterar Mittmedia personuppgifter

Introduktion

[d] Denna personuppgiftspolicy gäller för ett antal bolag som ingår i affärsområdet Bonnier News (se lista nedan). I denna policy beskriver vi hur vi behandlar våra kunders och användares personuppgifter, t.ex. uppgifter som du lämnar när du tecknar en prenumeration eller anmäler dig till ett event eller konferens, köper en produkt i en webbshop, deltar i en tävling eller kontaktar kundtjänst. Policyn beskriver också hur vi behandlar personuppgifter som samlas in via våra webbsidor och digitala tjänster. Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du tar del av informationen om hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att förenkla för dig som använder tjänster från flera bolag inom Bonnier News så har vi samlat informationen om hur vi behandlar personuppgifter i en policy. Det är det bolag vars tjänst/produkt du använder som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktinformation till oss hittar du under "KONTAKTA OSS" och ”DATASKYDDSFRÅGOR”. Följande bolag omfattas av policyn:

• MittMedia AB (org. nr. 556004-1815) ("MittMedia"). I MittMedia ingår ett flertal varumärken, bl.a. Sundsvalls Tidning, Nerikes Allehanda och Gefle Dagblad, se en fullständig lista på https://www.mittmedia.se/vara-varumarken/.

• AB Dagens Nyheter (org nr: 556246-8172) ("DN").

• Dagens Industri Aktiebolag (org nr: 556221-8494) ("Di").

• AB Kvällstidningen Expressen (org nr:556025-4525) ("Expressen"). Inom Expressen ryms flera varumärken, bl.a. Allt om Bilar och Hälsoliv. Expressen ger också ut flera magasin, bland annat Mitt Kök och Korsord.

• Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag (org nr: 556002-7608). Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag är personuppgiftsansvarig för kunder och användare hos Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen.

• Bonnier Business Media Sweden AB (org nr: 556468-8892) ("BBM"). I BBM ingår ett flertal varumärkens webbsidor, bl.a. resume.se, vainsights.se och dagensmedia.se, se en fullständig lista på https://bbm.bonnier.se/kontakt/.

• Bonnier Magazines & Brands AB (org. nr. 556012-7713) ("BMB"). I BMB ingår ett flertal varumärken, bl.a. Amelia, Allt om mat, Mama och Teknikens Värld, se en fullständig lista på https://bonniermag.se/varumarken/.

• Happy Green AB (org. nr. 559070-1669) (”HappyGreen”).

Vissa Bonnierbolag samarbetar för att upprätthålla en gemensam kunddatabas med god datakvalitet. Genom samarbetet möjliggörs en effektiv och integritetsvänlig behandling av kunddata eftersom vi delar på resurser och kompetens. Samarbetet administreras av Bonnier News AB som är personuppgiftsansvarig för den gemensamma behandlingen tillsammans med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Du kan läsa mer om den gemensamma behandlingen här. För information om hur vi i övrigt delar personuppgifter koncerninternt, med leverantörer och samarbetspartners, gå till avsnittet ”HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER”.

När du surfar på våra webbsidor använder vi oss av cookies; läs mer om detta i vår Cookiepolicy.

Redaktionellt innehåll (t.ex. artiklar, bilder och tv-inslag) och behandling av personuppgifter som utförs i redaktionellt syfte omfattas inte av denna policy. För frågor om det redaktionella innehållet – kontakta ansvarig utgivare.

Läs gärna mer om hur vi använder personuppgifter och hur du tillvaratar dina rättigheter genom att klicka vidare på länkarna till de olika avsnitten nedan. Vänligen notera att det kan finnas kompletterande personuppgiftspolicys och villkor som gäller för vissa av de tjänster som vi erbjuder.

Personuppgifter som vi samlar in

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka uppgifter som vi samlar in kan variera och beror på vilken tjänst du använder. Vilka uppgifter som samlas in kan också variera beroende på vilka integritetsinställningar du har gjort på din dator eller mobil, och de funktioner som du använder i tjänsterna. Nedan har vi sammanfattat vilken typ av personuppgifter som vi huvudsakligen behandlar.

• Namn och kontaktuppgifter. Vi behandlar kunders och kontaktpersoners för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer, leveransadress och andra liknande kontaktuppgifter.

• Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du registrerar ett konto hos oss samlar vi in autentiseringsuppgifter som användarnamn och lösenord, samt annan information du lägger till i din profil.

• Ålder, kön och statistik (demografiska data). Om du är kund hos oss samlar vi in uppgifter om ålder och kön, samt statistik om det område där du bor, t.ex. uppgifter om det bor en stor andel småbarnsfamiljer eller pensionärer i området, eller om det överlag finns många hyresrätter eller bostadsrätter i området.

• Betalkortsuppgifter m.m. Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla din betalning vid eventuella köp, vilket kan inkludera bland annat betalningsmedlets nummer (till exempel kreditkortsnummer) och associerad säkerhetskod eller bankkontonummer.

• Köphistorik. Vi samlar in uppgifter om dina köp och prenumerationer, summa, tid för köp och erbjudanden som du utnyttjar.

• Enhets- och användningsdata. Vi samlar in data om din enhet, t.ex. information om du surfar på en mobil eller dator och vilken browser du använder. Vi samlar även in data om hur du använder våra digitala tjänster, t.ex. information om de funktioner som du använder, de webbsidor du besöker och programvarukonfigurationer som du använder. Detta kan även innefatta information om IP-adress och inställningar (t.ex. språkinställningar).

• Intressen och favoriter. Vi samlar in data om dina intressen och favoriter, till exempel vilka aktier du följer i en ekonomiapp, och dina favoriter bland de nyhetsartiklar som du sparar i din profil på ditt användarkonto. Utöver de uppgifter som du uttryckligen tillhandahåller, kan även dina intressen och favoriter härledas eller anknytas från andra uppgifter som vi samlar in, exempelvis utifrån köp- och läshistorik, hur du navigerar på våra webbsidor och vilka annonser du klickat på i våra nyhetsbrev.

• Personnummer. Vi behandlar ditt personnummer om det är nödvändigt för att verifiera din identitet, ålder eller om du loggar in på en tjänst via bank-ID, samt för att stämma av mot NIX-registret.

• Övrigt. Vi samlar också in information som du skriver i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner, frågor och information som du lämnar i kundtjänstärenden. När du kontaktar oss, t.ex. för kundsupport genom telefonsamtal eller chattsessioner med våra representanter, kan samtalen komma att spelas in för din och vår säkerhet samt för att kontinuerligt utvärdera vårt kundservicebemötande.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

• Uppgifter som du lämnar. Vissa uppgifter samlar vi in direkt från dig, exempelvis när du tecknar en prenumeration eller när du skapar och använder ett användarkonto i en av våra appar eller på våra webbsidor, anmäler dig till ett evenemang, registrerar dig för ett nyhetsbrev, köper en produkt i en webbshop eller kontaktar oss för support.

• Användning av tjänst m.m. Vi får en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster och produkter, exempelvis genom användning av teknik som cookies på våra webbsidor och genom information som vi får tillgång till via den enhet (som mobil, dator eller surfplatta) du använder dig av när du tar del av våra tjänster, såsom IP-adress, språkinställningar och pushinställningar.

• Uppgifter som inhämtas från externa källor. Vi kan även hämta uppgifter från externa källor. Sådana källor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

Vi använder Bisnode för att verifiera och komplettera kontaktinformation och demografiska data såsom statistik för ett visst bostadsområde.

I vissa fall sker insamlingen via vår betaltjänstleverantör, t.ex. Klarna. Vid användning av en tjänst som kräver betalning samlar vi in namn, personnummer, adressuppgifter och betalsätt från betalningsleverantören för att bekräfta din identitet och adressuppgifter.

Sociala nätverk, när du ger en tjänst åtkomst till dina uppgifter i ett eller flera nätverk, exempelvis om du valt att identifiera dig via Facebook eller Linkedin samlar vi in uppgifter från din offentliga Facebook- eller Linkedinprofil.

Leverantörer som hjälper oss att fastställa geografiska positioner baserat på IP-adress.

Partners som vi samarbetar med för att erbjuda våra tjänster eller delta i gemensam marknadsföringsverksamhet, vi kan exempelvis ta del av uppgifter från sponsorer som vi samarbetar med vid några av våra event.

Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra datakällor som är tillgängliga för allmänheten, såsom SPAR (Statens Personadressregister).

Om du inte lämnar uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till våra tjänster eller en viss funktion finns det en risk att du inte kommer att kunna använda den specifika tjänsten eller funktionen.

Hur vi använder personuppgifter

I detta avsnitt har vi sammanfattat för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och vilken laglig grund vi stödjer vår behandling på. Vi stödjer oss framförallt på två olika grunder; antingen att vår behandling är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig ("Fullgörande av avtal"), eller att vår behandling är nödvändig för ändamål som rör vårt eller en tredje parts berättigade intresse ("Berättigat intresse"). I vissa fall baseras behandlingen på ditt samtycke (”Samtycke”) eller att behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse (”Rättslig förpliktelse”).

Vi har gjort vår bedömning av ”Berättigat intresse” utifrån att vår behandling för sådana ändamål är nödvändig för att kunna möta användares och kunders önskemål, utvärdera, utveckla och förbättra innehållet och utformningen av tjänsterna och att kunna uppnå relevans i erbjudanden och annonsering. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att kunna skydda vår verksamhet.

• Tillhandahålla produkter, tjänster och kundsupport. Vi använder uppgifter för att genomföra dina köp och för att förse dig med våra tjänster och produkter, t.ex. prenumerationer, privatannonser (t.ex. köp- och säljannonser), premier, tävlingar, events och kurser (kan även innefatta kontaktförmedling), samt för att tillhandahålla kundsupport. Vi kan komma att verifiera din ålder, betaluppgifter och/eller ditt konto vid registrering som prenumerant eller användare av våra applikationer via den e-post som du angav vid registrering. Laglig grund: Fullgörande av avtal eller Berättigat intresse. Behandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig är t.ex. insamling och lagring av din adress för att vi ska kunna skicka en tidning som du prenumererar på. Behandling som vi utför med stöd av ett Berättigat intresse är t.ex. att vi behandlar dina kontaktuppgifter i samband med att du deltar i en tävling eller omröstning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillgodose ditt intresse att ta emot kundsupport.

• Personligt anpassade tjänster. Några av våra tjänster innebär att du får tillgång till en mer personlig upplevelse som kan baseras på dina aktiviteter på våra webbsidor, intressen och favoriter, din plats, kundprofil och/eller vilka val du själv har gjort, t.ex. om du valt att följa en skribent eller ett ämne. Laglig grund: Fullgörande av avtal (om personaliserat innehåll är en del av tjänsten) eller Berättigat intresse.

• Produktförbättring. Vi använder data för att förbättra våra befintliga tjänster och produkter, bland annat genom att uppdatera funktioner och få en ökad förståelse för hur vi kan göra användarupplevelsen smidigare för dig. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på våra webbsidor för att förbättra relevansen för sökresultat, för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras, innehåll på webbsidor och placering av relevant innehåll för dig på våra webbsidor. Laglig grund: Berättigat intresse.

• För att bättre förstå vår affärsverksamhet (så kallad ”Business Intelligence”). Vi behandlar personuppgifter för att ta fram statistik och analyser avseende vår affärsverksamhet. Denna information använder vi för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut och planera strategier framåt för verksamheten. Vi använder anonymiserad data så långt det är möjligt för detta ändamål. Laglig grund: Berättigat intresse.

• Säkerhet och regelefterlevnad. Vi använder uppgifter för att skydda våra produkters, tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri (exempelvis dubbelutnyttjande av erbjudanden), för att lösa tvister och verkställa våra avtal. Vi använder uppgifter för att efterleva tillämplig lagstiftning såsom bokföringslagen. Notera att vi kan komma att radera innehåll som du publicerat via exempelvis en kommentarsfunktion om det bryter mot våra användarvillkor för en specifik tjänst. Laglig grund: Rättslig förpliktelse eller Berättigat intresse.

• Kommunikation. Vi kan komma att kontakta dig per e-post, telefon, push-funktion eller på andra sätt för att informera dig om när en prenumeration är på väg att upphöra, meddela dig när säkerhetsuppdateringar är tillgängliga, påminna dig om varor som finns kvar i din kundvagn, återkoppla till dig i ett kundtjänstärende, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt eller leverera ett nyhetsbrev som ingår i din prenumeration eller som du har anmält intresse för. Laglig grund: Fullgörande av avtal (om behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser mot dig) eller Berättigat intresse.

• Användarkonto. När du skapar ett användarkonto vid registrering eller genomförande av köp hos oss efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi kommer också tilldela dig ett unikt kund-ID-nummer för att identifiera ditt konto och tillhörande uppgifter. Dina inloggningsuppgifter kan i vissa fall användas för att logga in på användarkonton som tillhandahålls av flera bolag inom Bonnier News. Om du redan har tillhandahållit uppgifter för ett användarkonto till något av bolagen som ingår i Bonnier News behöver du i vissa fall inte själv skapa ett nytt konto om du börjar prenumerera på en tjänst som tillhandahålls av ett annat bolag inom Bonnier News. I dessa fall kan vi istället hämta in aktuella kontouppgifter från vårt gemensamma kundregister. När du loggar in på ditt användarkonto skapar vi en registrering av inloggningen, vilket innefattar datum och tid, information om produkten du loggade in på, IP-adress samt eventuella felmeddelanden. Laglig grund: Fullgörande av avtal (t.ex. om du har en digital prenumeration) eller Berättigat intresse.

• Marknadsföring och annonsering. Vi använder olika kanaler för marknadsföring och annonsering, t.ex. post, telefon, e-post, SMS samt våra webbsidor och andra digitala kanaler. Marknadsföringen och annonserna kan, beroende på kanal, avse våra egna och andra bolags produkter och tjänster. Vår marknadsföring och de annonser som du ser på våra webbsidor kan baseras på hur du använt våra tjänster, såsom läs- och köphistorik samt demografiska data såsom ålder, kön, bostadsort och geografisk position. Om du t.ex. har visat ett särskilt intresse för resor, kan du komma att se reseannonser. Vi kan också välja att rikta viss marknadsföring till en viss målgrupp, t.ex. ”kvinnor i Stockholm mellan 30-35 år”.

Du har alltid rätt att invända mot vår direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring från oss via post, e-post, SMS och telefonförsäljning, läs mer under avsnittet "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER" och "HUR DU KOMMER ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER".

När du besöker våra webbsidor kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies, som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. För mer information om hur vi använder cookies, se avsnittet ”COOKIES OCH LOKAL LAGRING AV DATA” nedan samt vår Cookiepolicy. I vår Cookiepolicy kan du även få information om hur du kan hantera dina cookies. Ingen av de tekniker vi använder för intressebaserad reklam på våra webbsidor samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

Laglig grund: Berättigat intresse.

• Spärrlistor. Om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post, telefon eller post så kommer vi behålla en kopia av den aktuella kontaktuppgiften i vår spärrlista för marknadsföring för att se till att du inte får del av oönskade erbjudanden i framtiden. Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse.

• Facebookpixeln. Vissa webbsidor använder ett verktyg som kallas Facebookpixeln. Detta verktyg använder vi bara om du har lämnat ett särskilt samtycke, och innebär att vi delar personuppgifter med Facebook för att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter på Facebooks plattform. Läs mer under ”SÄRSKILT OM NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER”. Laglig grund: Samtycke.

• Beteendestyrd retargeting av våra annonsörers produkter och tjänster. Detta är en form av intressebaserad reklam som låter oss och några av våra annonsörer visa reklam för dig för våra annonsörers produkter och tjänster. Vilken reklam som visas baseras på dina läs- och klickmönster på en webbsida som inte kontrolleras av Bonnier News. Om du exempelvis har besökt en modebutik kan du komma att se annonser för modebutikens produkter på våra webbsidor. Detta möjliggör för företag att rikta annonser till dig om du lämnar deras webbsida utan att genomföra ett köp. Genom detta kan du genom en annons på exempelvis DN.se bli påmind om den produkt eller tjänst du valde att inte köpa. Laglig grund: Vilken laglig grund som används ansvarar annonsören för. Vi möjliggör endast för annonsören att visa en annons på vår webbsida.

• Övrigt. Vi har valt att uppmärksamma vissa tjänster lite extra under rubriken ”SÄRSKILT OM NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER”. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter behandlas om du tar del av dessa tjänster.

Om vi planerar att använda personuppgifter för ett nytt syfte kommer vi att informera dig innan eller i samband med att personuppgifterna samlas in. Om det krävs så kommer vi att be om ditt samtycke.

Cookies och lokal lagring av data

Cookies och lokal lagring av data används för att vi ska kunna förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll, erbjudanden och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. I vår Cookiepolicy hittar du mer information om cookies. Du hittar också en sammanfattning nedan om hur vi använder cookies och lokal lagring av data.

• Inloggning och inställningar. Vissa cookies används för att komma ihåg dina inställningar när du återvänder till vår webbplats. Lokal lagring av data används bland annat för att du ska slippa logga in varje gång du besöker någon av våra sajter, och för att spara eventuella inställningar som du har gjort (t.ex. textstorlek).

• Anpassning och marknadsföring. Vi använder lokal lagring av data för att kunna anpassa upplevelsen av våra sajter och appar, bl.a. baserat på vad du har läst eller tittat på tidigare på våra sajter. På detta sätt kan vi presentera innehåll och annonser som vi tror är relevanta för dig. Vi kan också använda denna data för att anpassa våra erbjudanden till dig.

• Analys, statistik och utveckling. Genom olika mätverktyg kan vi samla in statistik över hur våra sajter och appar används. Detta hjälper oss att utveckla och förbättra upplevelsen för dig som användare. Olika verktyg används för olika syften. Vi använder bl.a. realtidsverktyg för att kunna avgöra vilka nyheter som ska publiceras vid vilken tidpunkt. Andra verktyg, t.ex. Google Analytics, används för att följa och analysera läsandet över tid. Vi använder också lokal lagring av data för att kunna genomföra så kallade A/B-tester när vi exempelvis testar nya funktioner på en mindre grupp användare innan vi släpper dem till alla användare.

• Annonscookies (tredjepartscookies). Annonsörer, annonsbyråer och andra samarbetspartners använder cookies på våra sajter för att kunna leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser du exponeras för.

Hur vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter, t.ex. med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning.

Leverantörer som är personuppgiftsbiträden

Vi anlitar olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. kundservicesupport, marknadsföring och trafikmätning samt skydd och support för våra system och tjänster. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål.

Koncerninterna samarbeten

Vissa Bonnierbolag samarbetar för att upprätthålla en gemensam kunddatabas med god datakvalitet. Genom samarbetet möjliggörs en effektiv och integritetsvänlig behandling av kunddata eftersom vi delar på resurser och kompetens. Samarbetet administreras av Bonnier News AB som är personuppgiftsansvarig för den gemensamma behandlingen tillsammans med det Bonnierbolag där du är kund eller vars tjänster du använder. Du kan läsa mer om den gemensamma behandlingen här.

Bolag som ingår i affärsområdet Bonnier News samarbetar ibland kring erbjudanden och kampanjer för sina produkter och tjänster; antingen för att administrera ett kombinerat erbjudande eller för att begränsa bolagens marknadsföring. I samband med detta kan koncernbolagen behöva dela viss begränsad data. Om DN t.ex. erbjuder sina prenumeranter möjligheten att lägga till Di på sin befintliga prenumeration hos DN, kan DN behöva dela vissa personuppgifter med Di för att Di ska kunna aktivera tjänsten. Ett annat exempel kan vara att Expressen vill visa en kampanj för Di på sin webbsida. För att inte besvära besökare som redan har en prenumeration på Di, kan Expressen välja att visa kampanjen enbart för besökare som inte redan prenumererar på Di.

Betaltjänstleverantörer

Vi delar den betalningsinformation som du lämnar för att genomföra ett köp med banker och andra institutioner som behandlar betalningstransaktioner eller levererar andra finansiella tjänster, samt för att förhindra bedrägeri och minska kreditkortsrisker. Exempel på sådana leverantörer är KLARNA OCH DIBS. För genomförande av betaltransaktionen är respektive betaltjänstleverantör själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Utbärningsbolag

Vi delar personuppgifter som du lämnar för att leverera en vara du köpt med det utbärningsbolag som ska leverera varan. Exempel på sådana utbärningsbolag är Postnord och EarlyBird. För genomförande av leveransen är respektive utbärningsbolag själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Annonsering

I samband med annonsering kan viss användningsdata samlas in av annonsörer och andra samarbetspartners via cookies på våra sajter i syfte att leverera annonser på våra sajter, för att mäta hur många användare som har sett en annons eller för att anpassa vilka annonser som visas. Dessa samarbetspartners behandlar data med eget personuppgiftsansvar. Vi lämnar dock aldrig ut kunddata som exempelvis e-postadresser eller andra kontaktuppgifter till annonsörer eller andra annonspartners.

Verksamhet som riktar sig mot yrkespersoner

Vissa delar av vår verksamhet riktar sig mot yrkespersoner, främst vissa informationstjänster, event, konferenser och utbildningstjänster som tillhandahålls av Bonnier Business Media och Dagens Industri. Om du är representant för ett befintligt eller potentiellt kundföretag kan vi dela dina kontaktuppgifter med andra koncernbolag inom Bonnier News för att dessa ska kunna rikta marknadsföring till dig i din yrkesroll.

Samarbetspartners vid event

Vid deltagande i ett event kan dina personuppgifter i vissa fall delas med de sponsorer som sponsrat eventet eller konferensen. Dessa behandlar då dina uppgifter med eget personuppgiftsansvar.

Sociala medier/dela-knappar

När du använder våra tjänster kan du välja att dela artiklar via sociala medier via en social plug-in (exempelvis en dela-knapp). När du delar information via en social plug-in kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via sociala plug-ins, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Facebookpixeln

På vissa webbsidor används ett verktyg som innebär att viss data delas med Facebook (”Facebook-pixeln). Detta verktyg används endast om du har samtyckt till det. Läs gärna mer under "SÄRSKILT OM NÅGRA AV VÅRA TJÄNSTER " nedan.

Övrigt

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

1) följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter,

2) skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök

3) hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,

4) skydda rättigheter eller egendom som tillhör oss, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa företag, till exempel för erbjudanden av produkter och tjänster, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från vår. Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Hur du kommer åt eller kontrollerar dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din telefon kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation.

Kundtjänst. Du är alltid välkommen att kontakta oss via kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Läs mer om vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss under "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER" och "KONTAKTA OSS".

Användarkonto. Du kan kontrollera vissa uppgifter via ditt användarkonto.

Avregistrering från direktmarknadsföring. Om du får reklammeddelanden via e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avanmälan, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

Dina annonsinställningar. Vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org (om du besöker våra webbsidor från USA) för mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den. Om du väljer att avstå från att ta emot intressebaserad reklam, betyder det inte att du inte längre kommer att få se reklam på våra webbsidor, utan att den reklam som visas inte kommer vara anpassad för dig och därför upplevas som mindre relevant. I den utsträckning informationen som används för intressebaserad reklam även används för andra nödvändiga syften (bl a för att tillhandahålla våra produkter, analyser och bedrägeridetektering) kommer inte insamlingen av sådana uppgifter att upphöra om du avanmäler dig från intressebaserad reklam.

Cookie-kontroller. Relevanta webbläsarbaserade cookiekontroller beskrivs i vår Cookiepolicy.

Spårningsskydd via webbläsaren. Vissa webbläsare har en funktion som blockerar innehåll från tredje part, bland annat cookies, från alla webbsidor som du lägger till i spårningsskyddets lista. Genom att begränsa anrop till dessa webbsidor, begränsar webbläsaren informationen som dessa tredjepartssidor kan samla in om dig.

Dina individuella rättigheter

Information om var du kan vända dig för att ta tillvara dina rättigheter hittar du under "KONTAKTA OSS". Du har följande rättigheter:

• Samtycke. Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.

• Registerutdrag, rättelse och radering. Du har rätt att kostnadsfritt begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.

• Begränsning. Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig.

• Dataportabilitet. Du har i vissa fall en rätt till dataportabilitet, dvs att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller endast vi behandlar personuppgifterna med ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig.

• Invändning mot direktmarknadsföring, dvs. marknadsföring via post, e-post, SMS och telefonförsäljning. Du har rätt att när som helst invända mot vår direktmarknadsföring (inklusive profilering för dessa ändamål), och vi ska då upphöra med vår behandling av dina uppgifter för dessa ändamål.

• Invändning. Du har rätt att i vissa fall invända mot annan behandling av dina personuppgifter. Vi måste då upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger ditt intresse av att inte få personuppgifterna behandlade.

• Datainspektionen. Du har rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen, som är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar i regel din begäran om registerutdrag och redaring av dina personuppgifter inom 30 dagar. De åtgärder som du begärt utförs inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till 3 månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden.

Särskilt om redaktionellt innehåll. Redaktionellt innehåll som artiklar, bilder och tv-inslag omfattas inte av GDPR:s regler om radering m.m. Det betyder att man inte har rätt att begära att en artikel ska raderas med hänvisning till GDPR. Upptäcker man felaktigheter i publicerat innehåll kontaktar man ansvarig utgivare för det aktuella mediet.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering. Vi kravställer våra leverantörer för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna policy och våra säkerhetsrutiner. Vidare lagrar vi uppgifter som vi samlar in när en användare inte är inloggad (autentiserad) separat från kundspecifik kontoinformation som direkt identifierar dig, som ditt namn, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder huvudsakligen anonym data eller pseudonymiserad data vid analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik och liknande syften. Pseudonymiserad data är data som inte kan hänföras till en viss individ person utan att kompletterande uppgifter används.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter inom EU/EES i första hand, men i vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, t.ex. för att skicka nyhetsbrev och för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det under förutsättning av vi har stöd enligt lag, t.ex. använder vi leverantörer som är certifierade under Privacy Shield, eller så har vi ingått standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Datainspektionens webbsida.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy, t.ex. för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller produkt, för att underhålla och förbättra befintliga tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av tjänster, produkter och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

Kriterier som avgör lagringsfrist. De kriterier som huvudsakligen avgör hur länge personuppgifterna kommer att sparas är:

• Anledningen till att vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav så sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring.

• Vilken typ av uppgifter det rör sig om, dvs en känslig uppgift om exempelvis matallergi sparas kortare tid än exempelvis kontaktinformation.

• Hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas ofta kortare tid än om de är pseudonymiserade.

• Vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.

Kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vi använder dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användar- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det (läs mer under "DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER"). Vi sparar dina uppgifter upp till 24 månader efter att tjänsten (t.ex. en prenumeration) har avslutats eller att du köpt en produkt.

Kontaktpersoner hos företag. Om vi behandlar dina personuppgifter som representant för ett företag, t.ex. i samband med ett event som du deltar vid, kan dina kontaktuppgifter komma att sparas för att rikta marknadsföring till dig (i din yrkesroll) upp till 36 månader efter avslutat event.

Potentiella kunder. Vi kan komma att kontakta potentiella kunder via telefon för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss så sparar vi kontaktuppgifterna upp till 3 månader från kontakttillfället.

Uppgifter kopplade till användarkonto. Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis intressen och favoriter, läs- och köphistorik tills dess att du avslutar ditt konto och upp till 24 månader därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att hantera reklamationer och för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra tjänster samt för intressebaserad marknadsföring.

Övrigt

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Vid analys av kundinsikt, trender m.m. använder vi i största möjliga utsträckning anonym data som inte kan knytas till en individ.

Dina personuppgifter kan komma att sparas under längre tid än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

Kontakta oss

Nedan finner du kontaktuppgifter till oss om du vill ha ett registerutdrag, begära radering, begära att vi upphör med direktmarknadsföring eller om du vill utöva någon av dina andra rättigheter (läs mer under ”DINA INDIVIDUELLA RÄTTIGHETER”).

MittMedia

MittMedia AB (org. nr: 556004-1815)

Hemsida: https://kundservice.mittmedia.se

Telefon: 010-709 79 00

Om du har ett konto hos MittMedia och vill utöva någon av dina rättigheter där behöver vi säkerställa att det är du som skickar begäran. Gå då till Mitt Konto, Kontoinställningar och välj fliken Min Information.

Om du inte har ett konto hos MittMedia skickar du ett brev med din begäran och med en kopia på din legitimation till följande adress: MittMedia AB, Kundcenter, 701 92 Örebro

Dagens Nyheter

Dagens Nyheter AB (org. nr: 556246-8172)

Hemsida: https://kund.dn.se/kontakta-oss/

E-post: [email protected]

Telefon: 08-738 26 00

Dagens Industri

Dagens Industri AB (org. nr: 556221-8494)

Hemsida: https://pren.di.se/pren/min-sida/

E-post: [email protected]

Telefon: 08-573 651 00

Expressen

AB Kvällstidningen Expressen (org. nr: 556025-4525)

E-post (ej magasinprenumerant): [email protected]. Kundtjänstkontakt för våra magasinprenumeranter:https://expressenmagasin.prenservice.se/Kundtjanst

Telefon: 0770-457 195

Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen

Sydsvenska Dagbladets AB (org. nr: 556002-7608)

Hemsida Sydsvenskan: https://www.sydsvenskan.se

Hemsida HD: https://www.hd.se

E-post Sydsvenskan: [email protected]

E-post HD: [email protected]

Telefon Sydsvenskan: 040-93 41 00

Telefon HD: 042-489 90 89

Sydsvenska Dagbladets AB är personuppgiftsansvarig för kunder och användare hos Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Lokaltidningen.

Bonnier Business Media

Bonnier Business Media Sweden AB (org. nr: 556468-8892)

Hemsida: http://bbm.bonnier.se/kontakt/

E-post: [email protected]

Bonnier Magazines & Brands

Bonnier Magazines & Brands AB (org. nr: 556012-7713)

Hemsida: https://bonniermag.se/kontakt/

Telefon: 08 736 53 00

Du kan även läsa mer och utöva dina rättigheter hos BMB på https://bonniermag.se/rattigheter/.

Happy Green

Happy Green AB (559070-1669)

Hemsida: https://www.happygreen.se

E-post: [email protected]

Telefon: 08-4506060

Dataskyddsfrågor

Om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling eller om du har ett klagomål är du välkommen att kontakta oss på [email protected]. Här kommer du även i kontakt med dataskyddsombudet för DN, Di, Expressen, Sydsvenskan och Bonnier Magazines & Brands.

Om du vill komma i kontakt med MittMedias dataskyddsombud kan du skicka ett mejl till [email protected].

Särskilt om några av våra tjänster

Nedan följer särskild information om några av våra tjänster som vi vill uppmärksamma lite extra. För att läsa mer ingående vilka personuppgifter vi samlar in, varför och på vilket sätt vi använder dem så hänvisas till informationen i avsnitten ovan.

Konferens och event

Vi anordnar konferenser och event i syfte att skapa en mötesplats för bl.a. nätverksspridande inom näringslivet. Om du anmäler dig till en konferens eller ett event som vi anordnar tillsammans med en eller flera av våra partners/sponsorer kan det finnas särskilda villkor och personuppgiftspolicys som gäller för deltagandet. Notera att vid anmälan till en konferens eller ett event kan du behöva lämna känslig information såsom uppgift om specialkost och allergier till oss eller till våra samarbetspartner för bokning och tillhandahållandet av eventet. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning om att delta i eventet. Notera även att dina kontaktuppgifter kan delas med sponsorer som deltar på eventet.

Särskilt om VD-nätverken

Om du är medlem i något av våra VD-nätverk kan uppgifter om dig och ditt företag komma att visas för andra medlemmar på nätverkets gemensamma plattform. De uppgifter som kan bli synliga för andra medlemmar är ditt namn, företag, bransch, omsättning, telefon, e-postadress och länk till din LinkedIn-profil. Du kommer även ha möjlighet att komplettera med ytterligare uppgifter om dig själv som du vill dela med andra medlemmar. Du har rätt att när som helst välja att dina uppgifter inte ska synas för andra medlemmar.

Särskilt om erbjudanden och förmåner

Vi tillhandahåller erbjudanden och förmåner för användare och kunder på särskilda plattformar, såsom upptack.dn.se, stjarnklubb.sydsvenskan.se, hdpasset.hd.se och läsarshoppen.se. Genom nyhetsbrev kan vi uppmärksamma dig på att ta del av erbjudanden och förmåner på webbsidan. För att ta del av erbjudandena länkas du vidare till externa webbsidor som tillhör de företag som tillhandahåller erbjudanden. Notera att vi inte ansvarar för dessa företags användning av dina personuppgifter, ta alltid del av deras personuppgiftspolicys och villkor.

Särskilt om Mitt Kök

Mitt Kök är en receptplattform som tillhandahålls av Expressen. Om du väljer att skapa ett användarkonto på Mitt Kök ges du möjlighet att själv ladda upp en profilbild, beskriva dig själv samt lämna information om hur andra användare kan nå dig via dina sociala medier såsom Twitter, Facebook och Instagram. Mitt Kök använder uppgifter för att tillhandahålla receptplattformen och kommunicera med dig via nyhetsbrev. Du kan avsluta ditt konto genom att höra av dig till oss ([email protected]) eller själv inaktivera ditt konto, läs mer om hur vi sparar dina uppgifter därefter under avsnittet "Hur vi sparar dina uppgifter".

Särskilt om tjänster kopplade till yrkeslivet

För våra tjänster som särskilt riktar sig till personer i deras yrkesliv så samlar vi in uppgifter om titel och eventuell specialisering, arbetsplats samt jobbsektor. Denna information använder vi för att kunna anpassa relevanta erbjudanden för dig i ditt yrkesliv samt för att kunna leverera produkter till din arbetsplats. Uppgifterna samlas in från offentliga källor, t.ex. webbsidor och sociala medier såsom LinkedIn.

Särskilt om vissa tjänster hos Bonnier Magazines & Brands (BMB)

Bonshop.se. Bonshop.se ingår i BMB och erbjuder prenumeranter ett brett utbud av förmånliga erbjudanden till populära livsstilsvarumärken samt utbud av kurser framtagna med hänsyn till våra prenumeranters intressen. Om du anmäler dig till en kurs som någon av BMB:s varumärken anordnar tillsammans med en av våra partners kan dina personuppgifter komma att behandlas av vår partner i enlighet med de särskilda villkor som gäller för den kursen.

Bontravel. Bontravel ingår i BMB och erbjuder BMB:s prenumeranter ett brett utbud av upplevelser, exklusivt framtagna för denna grupp. Vi samarbetar med experter och erfarna partners inom olika områden även utanför Bonnierkoncernen, vilka erbjuder resor, kurser och event såsom träningsresor, skrivarkurser, moderesor, trendkvällar och skidhelger. Om du anmäler dig till en sådan upplevelse som någon av BMB:s varumärken anordnar tillsammans med en av våra partners kan dina personuppgifter komma att behandlas av vår partner i enlighet med i enlighet med de särskilda villkor som gäller för den aktuella upplevelsen och som presenteras för dig i samband med att du beställer tjänsten.

Notera att vid bokning av till exempel resor kan du behöva lämna känslig information så som uppgift om specialkost på flyg/hotell samt allergier till oss och till våra samarbetspartner för bokning och leverans av resan. Vi kommer att behandla dessa uppgifter med stöd av det samtycke som du lämnar till oss i samband med din beställning av sådan upplevelse.

Särskilt om Facebookpixeln

Vissa av våra sajter använder ett verktyg som kallas Facebook-pixeln. Detta verktyg används endast om du har lämnat ditt samtycke på den sajt där verktyget används. Facebook-pixeln används för att kunna visa bättre annonser för dig på Facebooks plattform. Med hjälp av Facebooks verktyg kan de sajter som använder verktyget visa bättre annonser för sina varumärken, tjänster och produkter utifrån ditt beteende på deras sajter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på ”Cookieinställningar” på den sajt som du lämnat ditt samtycke. Du kan även ändra dina inställningar på ditt personliga konto hos Facebook. Gå till Inställningar på ditt Facebook-konto. Klicka vidare på Annonser i menyn, därefter Annonsinställningar. Ändra inställningen från "Tillåtet" till "Inte tillåtet" för Annonser baserade på data från partner, samt Annonser baserade på din aktivitet i Facebook-företagens produkter som du ser någon annanstans. Direktlänk till dina annonsinställningar: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Via Facebook-pixeln delas viss data med Facebook avseende ditt beteende på sajten som använder pixeln (vilken URL du har besökt), IP-adress och viss teknisk information. Facebook och vi som marknadsförare på Facebook kan sedan bygga målgrupper för våra respektive annonser som till viss del använder pixeldatan. Förutom pixeldatan används annan data om ditt beteende på Facebook för att bygga målgrupper. Läs Facebooks datapolicy för dig som användare här: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Engelsk version

For english version click here

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst ned i policyn. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Bonnier News skyddar dina personuppgifter.

Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, “GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Peronuppgiftspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra Tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Peronuppgiftspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

Juni 2019: Justering av policyn med anledning av att administrationen av Bonnierbolagens koncerngemensamma kunddatabas har övertagits av Bonnier News AB. Tidigare administrerades kunddatabasen av Bonnier AB. För behandlingen av personuppgifter inom ramen för Bonnierbolagens samarbete är Bonnier News AB personuppgiftsansvarig tillsammans med det Bonnierbolag som du har en kundrelation med eller vars tjänster du använder.

Augusti 2019: Justering av policyn med anledning av att MittMedia AB (MittMedia) och Bonnier Magazines & Brands AB (BMB) integreras i affärsområdet Bonnier News. Tidigare hade MittMedia och BMB separata personuppgiftspolicys för deras respektive verksamhet. Eftersom MittMedia och BMB numera ingår i affärsområdet Bonnier News har vi valt att istället ha en gemensam personuppgiftspolicy. På detta sätt hoppas vi göra det ännu enklare för dig som t.ex. använder tjänster från flera olika bolag inom Bonnier News att hålla koll på hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har.

Januari 2020. Uppdatering av policyn.

27 april 2020: Policyn har uppdaterats, bl.a. med anledning av att Tidningen Hallå har upphört och att Lokaltidningen har tillkommit som en del av Helsingborgs Dagblad. Vi har även gjort vissa förtydliganden om utbärningsbolag, redaktionellt innehåll samt VD-nätverken. Vidare har förtydliganden avseende datadelning, bl.a. viss datadelning i verksamhet som riktar sig mot yrkespersoner.