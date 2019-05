Så ökar du hjärnans motståndskraft med trettio procent

De flesta känner till att fysisk aktivitet påverkar hjärnans motståndskraft positivt, men nu är det belagt att kultur kan ha lika bra effekt. De två varianterna på aktivitet är inte beroende av varandra. Var för sig ökar möjligheten för att förebygga demenssjukdomar, genom kultur med 30 procent och med motion med 30 procent. Studien har genomförts under 44 år. Sambandet var oberoende av utbildningsnivå och socialgrupp.

Ansvarig för studien är Ingmar Skoog vid Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap, vid Göteborgs universitet.

– Det är belagt att fysisk träning är bra för kroppen så det är egentligen helt logisk att detsamma gäller för hjärnan. Ofta har de mjuka värdena större betydelse än vad vi tror, säger Skoog.

Kulturella aktiviteter kan vara att läsa en bok någon gång per år, gå på bio, spela ett instrument, sjunga eller gå på en föreläsning. Inget extremt med andra ord.

– Det handlar liksom att hålla igång alla kroppsdelar. Man brukar säga "Use it och lose it".

Många menar att hjärnan bygger upp ett slags reservkapacitet genom aktivitet. En mer tränad hjärna har reserver att ta av.

– Det är som att bygga upp muskler. Lika gärna som du kan boka en tid på gymmet kan du boka en tid för biblioteket.

Han tar musikterapi som exempel, vilket provas vid rehabilitering efter stroke och andra hjärnskador.

– Förr betecknades det som flummigt. Men idag har undersökningar av hjärnan tydligt visat att musik är en av de få saker som sätter igång mest aktivitet i hjärnan.

Har du själv påverkats av forskningsresultaten?

– Jag tänker mer på det, till exempel har jag börjat sätta på musik i bakgrunden, som jag gjorde när jag var yngre. Det påverkar också välbefinnandet.

1984 började Ingmar Skoog, som doktorand, att intervjua sina första patienter. Då var han själv 30 år.

– Jag var egentligen mest intresserad av sex bland äldre men det här handlade om äldreforskning i stort. Då var inte ämnet stort, vilket det är idag.

Den stora studien ställer frågan vad i medelåldern som ökar risken för demens. Studien startade 1968, med den så kallade Kvinnoundersökningen i Göteborg, som var en följd av att flera studier gjorts på endast män. 1992 slogs studien ihop med den så kallade H 70-studien där både män och kvinnor samt anhöriga intervjuas.

Vad har överraskat mest i studien?

– Egentligen inget, jag hade blivit mer överraskad om mer kultur hade ökat risken för demens men det är verkligen starka siffror. Och det behöver inte vara mycket kultur för att göra skillnad. Det är som med motion, den stora skillnaden är om du inte rör dig alls eller lite.

– Bra kultur påverkar också ditt känsloliv. Det kan vara en tv-serie eller en spännande deckare som aktiverar hela hjärnan.

Många vill ha ett svar på vad som orsakar alzheimer. Det är ett problem tycker Ingmar Skoog för livet är lite som ett lotteri, en del får flera vinstlotter andra får nitlotter:

– Men i slutänden bidrar varje sak du gör, som är bra för kropp och hjärna, till att förbättra möjligheterna. Det ger en hoppfullhet, du mår bra av allt du gör som skyddar dig mot alzheimer, säger Skoog.

Jenna Najar är 28 år, läkare och doktorand. Ingmar Skoog är hennes handledare. Hennes avhandling handlar om risk- och friskfaktorer för demenssjukdomar.

– Jag blev fascinerad av hjärnans funktion redan under läkarutbildningen. Hjärnan är så fantastisk men varför slutar den fungera vid till exempel demenssjukdomar? Det berörde mig mest, att du vid demenssjukdomar tappar alla dina funktioner och hela din person.

Hur ser du på forskningsresultaten när det gäller kultur?

– Det fina är att det inte behöver vara något svårt eller prestigeinriktat. Det gäller bara att välja något du tycker är kul. Gör du det är det ju också lätt att fortsätta. Då blir hjärnan starkare och mer motståndskraftig mot sjukdomar.

Själv går hon gärna på konsert och sjunger.

– Jag har faktiskt blivit mer medveten och det här är ju rolig kunskap att det är lika viktigt att stimulera hjärnan som att vara fysiskt aktiv, säger Jenna Najar.