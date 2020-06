Samhällsbyggnadsnämnd får underkänt – beviljades inte ansvarsfrihet

Vid flera tillfällen har NP rapporterat om att kommunens revisorer har riktat hård kritik mot kommunens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. Revisorerna har rekommenderat kommunfullmäktige att inte bevilja nämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

På onsdagskvällen beslutade kommunfullmäktige, efter en mycket lång debatt med många talare, att följa revisorernas råd att neka ansvarsfrihet. När besluten till sist hade fattats var klockan kring 23.30.

Oppositionsrådet Patrik Isestad (S) argumenterade för att ansvarsfrihet inte skulle beviljas. Han räknade upp flera exempel på kritik som revisorerna har riktat mot nämnden, gällande frågor om fastighetsunderhåll och upphandlingar. Bland annat den misslyckade renoveringen av Sunnerbyskolan:

– Om ombyggnaden hade genomförts skulle Sunnerbyskolan ha blivit Stockholmsregionens dyraste skolbyggnad per kvadratmeter. Den samlade oppositionen lyckades att stoppa den här vansinnesaffären.

Patrik Isestad anser att avgående ordföranden Daniel Adborn (L) har ett särskilt ansvar.

– Ordförande har inte vidtagit de åtgärder som behövs för att verksamheten skulle fungera, sade Patrik Isestad.

Daniel Adborn (L) har redan bestämt sig för att avgå, men under fullmäktigemötet försvarade han sin nämnd.

– Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har haft det tufft under årens lopp. Vi har fått ta oss an svåra utmaningar och haft ett tufft uppdrag. En viktig förklaring till det är kommunens stora underhållsskuld, att kommunens fastighetsunderhåll under många år har varit dåligt.

Han räknade upp ett stort antal exempel på vad miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gjort för att rätta till gamla misstag.

– Vi har gjort massvis för att ta itu med de problem som revisorerna har påtalat. I en så stor verksamhet som vi har och mer så mycket som vi gör går det tyvärr inte helt att undvika att fel begås. Jag tycker att vi borde bli bedömda efter hur vi åtgärdar felen, sade Daniel Adborn.

Vänsterpartiet begärde att Daniel Adborn omedelbart ska entledigas från sitt ordförandeuppdrag, vilket innebär att han får avgå ett par veckor tidigare än han själv har planerat. Det fick stöd av övriga oppositionspartier.

– Daniel Adborn har haft ett väldigt tufft uppdrag. Men han har varit ordförande sedan 2013 och sedan dess har nämnden fått många chanser till bättring. Nu krävs en nystart, sade Miriam Malm (V).

Bodil Toll (M), som är miljö- och samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande, ansåg att oppositionspartierna agerade osakligt.

– Jag tycker att det är sorgligt att se hur det ärendet har utvecklats till en personlig häxjakt på Daniel Adborn. De svåra utmaningar som vår nämnd har varit tvungna att hantera är orsakade av Socialdemokraterna. Det är under Socialdemokraternas långa maktinnehav som den stora underhållsskulden har byggts upp och vi har fått de stora problemen med våra fastigheter.

Fakta: Ansvarsfrihet

• Kommunfullmäktige tar varje år ställning till om kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

• När ansvarsfriheten prövas ska fullmäktige, enkelt uttryckt, ta ställning till om nämnderna genomföra och förverkliga fullmäktiges mål och beslut – till givna förutsättningar, enligt gällande lagar och föreskrifter och med en tillräcklig intern kontroll.

• Om en nämnd inte beviljas ansvarsfrihet kan flera olika saker hända. De som vägrats ansvarsfrihet brukar själva välja att avgå från sitt uppdrag, men fullmäktige kan även formellt besluta att entlediga den eller de som inte beviljas ansvarsfrihet. Fullmäktige kan också välja att genomföra en omorganisation så att den styrelse eller nämnd som vägrats ansvarsfrihet läggs ner och dess uppgifter förs över till en annan, alternativt ny nämnd eller styrelse. Ett annat alternativ är att ge den/de som vägrats ansvarsfrihet fortsatt förtroende, men förena detta med tydligare direktiv.

• I fallet med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamn har en del av de ovanstående sakerna i praktiken redan hänt, redan innan beslutet är fattat. Ordförande Daniel Adborn (L) har valt att avgå. En omorganisation är också på gång, som innebär att nämnden blir av med hela sitt ansvar för fastighetsfrågorna.