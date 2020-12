Sjöströms tar över Norbergs – blir störst i Nynäshamn

Hemtjänstföretaget Norbergs Omsorg AB har under en tid haft ekonomiska problem. I somras rapporterade NP om att Inspektionen för vård och omsorg var på väg att dra in bolagets tillstånd, på grund av ofullständiga deklarationer och för sent inbetalda skatter.

– Det som hänt är att en människa har bedragit oss, sade företaget ägare Barbro Norberg till NP

– Det ser ut som att hon betalat fakturor, men egentligen så har hon fört över pengarna till sitt eget konto, fortsatte hon.

För några veckor sedan blev det klart att den verksamhet som Norbergs Omsorg har bedrivit tas över av Sjöströms Hemservice AB. Övertagandet sker formellt på tisdagen den 1 december. Personalen kommer att ha sin bas i Sjöströms lokaler på Konsul Johnsons väg i Nynäshamn.

"Vi ser stora möjligheter för brukare och patienter (av hemsjukvård) att få ytterligare valmöjligheter nu när vi blir den största privata utföraren av hemtjänst i Nynäshamn, skriver Sjöströms vd Uno Sjöström i ett brev till Nynäshamns kommun.