Skrev låt till Simons minnesceremoni – nu vill Lena sprida hopp under pandemin: ”Det kommer bättre tider”

Önskemålet kom från en präst som ville ha en låt till ljusceremonin till minne av 18-årige Simon Gustafsson som mördades i Tungelsta på nyårsnatten 2018–2019. ”Give me your hand” blev artisten Lena Lundgrens svar, och nu har hon också spelat in låten.

– Jag hoppas att den kan ge hopp, säger hon.