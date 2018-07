Äntligen dags för musik i sommarkvällen

Anmäl text- och faktafel

I år har vi haft en otroligt lång sommar. Vi har väntat länge på musik i sommarkvällen på olika platser i vår kommun. Vi vet att de normalt inte startar förrän vi kommit in i juli. Där är vi nu.

Vår första sommarkvällsmusik för året avlyssnade vi i Café Gudby den 8 juli. Här fick vi följa med Tankens express i en musikalisk resa tillsammans med Mats Eriksson. Han är musiklärare i grund- och kulturskolan i Tumba och Södertälje. Som introduktion till kvällens musikaliska resa bjöd Mats på sin egenkomponerade Classical Piano Blues, för att få med oss på noterna redan från början. Det blev vi verkligen. Det var en medryckande piano-blues. Efter detta sjöngs Stay with Jesus, en härlig gospelsång med oss i publiken som "medsjungande". Mats egen komposition Morgon var en ljuvlig melodi. Orden blev till en skön beskrivning av Din morgon. I "Mil efter mil" – där en tågresa beskrivs melodiöst - kom det in lite boogie-woogietakter som blev medryckande.

En riktigt kunnig musiker kan bolla med toner på alla sätt. Halvtoner, kvartar och terser - ja, det heter lite olika, beroende på hur du vill ha det. En låt som kom upp som en tanke, alla dess toner skulle bli en vacker melodi, fick titeln La Valsa. Det blev en vacker melodi med lite krusiduller tonmässigt.

Kvällens musik gick i tankens tecken. En jätteviktig tanke är att vi tänker på varandra. Då sjöng Mats You are the sunshine of my life. Säg till någon som du tycker om - Du är solskenet i mitt liv. Så kom ett instrumentalt stycke, där pianot blev till en hel orkester. Underbar musik i Monica Dominiques Tillägnan. Lyssna och ta till er den vid något tillfälle då ni riktigt vill njuta.

Paul Mc Cartney har berättat, att han hade det lite struligt i sitt liv ibland. Bland annat fick han inte vara med de andra grabbarna. Han hade otur med kompisskap med killar. Han hade även otur med flickor. Men han tog det som det var och sade "låt det vara, låt det gå". Så kom den fina melodin Let it be till, berättade Mats.

Tack till Café Gudby för en trevlig kväll med fint framförande av Mats Eriksson. Därtill gott kaffe med mycket goda smörgåsbröd och ljuvliga kakor. Ni kan resa genom livet med tankens express - att drömma och att minnas är hjärnans process.

Anna och Max Möllerfält