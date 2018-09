Äntligen dansar vi på Balder igen

Anmäl text- och faktafel

De börjar med en välbekant foxtrot, som vi känner igen som lite av Svend Asmussens paradlåtar. Swing-Time spelar ju genomgående foxtrot, slowfox och tango. Precis med det hastighetsläge i danserna som tilltalar oss i “den här åldern”.

Schottis – “Opp och hoppa” – drog tyvärr inte så många “hoppande” på dansgolvet, men musikerna spelade flitigt. “Fritiof och Carmencita” bjöds vi på som tango. Basisten Gerhard framför trevlig sång i “I can´t give you anything but love”.

“Amor, amor, amor” – romantiskt så det förslår. En gammal traditionell melodi, som man dansade till i folkparkerna på den tiden det begav sig. Havsörnsvalsen hafsade orkestern igenom. Nej, det var inte snällt av mig. De spelade naturligtvis jätteskönt i valstakt och med Gerhard som duktig solist. Han fick även hjälp av publiken. Vet ni läsare förresten, vilken fågel som är den slarvigaste vi har? Det är havsörnen!

Ett hastigt besök av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och vårt eget kommunalråd Patrik Isestad, blev lite extra krydda på eftermiddagen. Ministern kände ju till Nynäshamn, men att den här dagen få gästa Balder blev ju något av en höjdpunkt.

Han berättade för oss, att han sjungit och spelat gitarr i ett band på 70-talet. Någon i publiken bad honom spela för oss, men det ställde han inte upp på av förståeliga skäl. Kanske var det bråttom att besöka nästa ort.

Musikerna fortsatte att spela och presenterade många för vår generation kända melodier, som ju är härliga danslåtar över lag. Som sista dans fick vi lyssna och dansa till “Juninatt”.

Tack Swing-Time för denna fina intro inför höstens torsdagseftermiddagar. Som vanligt hade “flickorna” ordnat med gott kaffe och ljuvligt bröd. ack, tack!

Anna Möllerfält