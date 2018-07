Jazz i sommarkvällen

Anders Ellman Trio berikade oss åhörare i församlingssalen i Nynäshamn, den 12 juli i sommarkvällen. Trion bestående av Anders Ellman, kornett, Fredrik Olsson gitarr samt Niklas Wennström på bas, bjöd på ett innehållsrikt och medryckande jazzprogram.

Som första stycke fick vi höra kornetten, följd av gitarren, mycket fint hanterade i var sitt solo. Basen var inte sämre, utan fick också ett solo. Stycket som framfördes var komponerat av Chet Baker. Så kom Gerry Mulligans Line for Lyons, följd av en ballad Things we did last summer samt Love in vain. Autumn in New York kände man igen. Lite fel årstid för den melodin, men den är mycket vacker. Den framfördes här av Fredrik och Niklas på ett professionellt sätt. Kompositören Sam Rivers vackra Beatrice fick vi lyssna till sedan. Här har vi lyssnat till tre herrar som hanterar sina instrument med den äran. En kort uppläsning av en psalm Medlidandets gåva, gjordes i den lilla pausen, där man även serverades kaffe. Efter pausen presenterades If you could se me now – underbara toner i soft framförande. Sista melodin blev Lexter Gordons Rainbow People.

Anders Ellman Trio gjorde sig väl förtjänta av applåder i uppriktighetens tecken. Det är ett väl sammansatt gäng, som med blickar till varann är mycket väl överens om hur melodierna ska framföras. Nynäshamns församling får en eloge för sina fina torsdagskvällar med dess program.

Anna Möllerfält