Naturskolan 30 år – firandet drogs igång med nyckelpigetårta och invigning av totempålar

Det var en del av firandet under året då Nynäshamns Naturskola fyller 30 år. Allmänheten kommer också att bjudas in till öppet hus under flera tillfällen för att då kunna testa det som eleverna gör under naturskoledagarna.

På nynashamnsnaturskola.se finns det under rubriken ”Ett år med naturskola” mer om olika aktiviteter. Där finns nu till exempel en krysslista som under detta år delas ut till alla elever. Den innehåller 102 saker att göra innan du fyller 16 år enligt Nynäshamns Naturskola. Men det är inte för sent att kryssa om du är äldre, naturen finns där, fri att upplevas.

I år är det 30 år sedan Nynäshamns Naturskola startade sin verksamhet. Det var Mats Wejdmark som 1988 tog initiativet och började ta emot elever för att ute i naturen erbjuda dem ett upplevelsebaserat lärande.

Under 12 år arbetade han ensam innan Robert Lättman-Masch år 2000 blev kollega och Naturskolan kunde fortsätta att utvecklas till en plats för lärande inom olika ämnen utomhus för både elever och lärare.

Efter många års hårt arbete på Nynäshamns Naturskola och på flera andra naturskolor runt om i Sverige har Skolverket börjat intressera sig för naturskolornas pedagogik. Skolverket kommer under detta år skapa en ny så kallad utbildningsmodul på sin hemsida för att öka kunskapen om utomhuspedagogik. I arbetet tar de hjälp av olika lärosäten och naturskolor.

Robert Lättman-Masch, Nynäshamns Naturskola