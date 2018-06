Sveriges Nationaldag firades traditionsenligt på Hembygdsgården i Nynäshamn

Hembygdsföreningens ordförande Jan Mellring hälsade alla välkomna. Kulturskolans yngsta orkester ”Playstation” marscherade in spelande ”Spider Pig”. Sedan följde ”Macken” , ” Soul Bossanova”, ”Brazil” och ”Dancing Queen”. ”Playstation” fick sedan saft och bulle. Det var blandade låtar som sedan framfördes av ”Sound masters” och ”Nynäshamns Blåsensemble” allt under ledning av Andreas Carpvik. Exempel på låtar: ”Final Countdown, Dance you off, Den blomstertid…. (Med allsång), Ta mig till havet”……

Britt Hortlund guidade sedan genom programmet och presenterade Folkdansgillets danser: De startade med ”Ogesta shottis” och ”Vals över Ösmo ängar”, till musik av Nyble Allspel.

Sedan talade kommunens planchef Maria Landin. Hon berättade om vad Sveriges nationaldag betyder för oss och vad som hänt i historien, kan ge eftertanke kring allt prat om svenska värderingar, som hörs lite varstans.

Landet Sverige började byggas till ett rike på 1200-talet av Birger Jarl och hans söner. Det satte riktig fart under Gustav Vasa på 1500-talet. Vi blev protestanter i stället för katoliker.

På 1600-talet var det ”Lejonet av Norden”, Gustav II Adolf och hans efterföljare Karl XII, som spred skräck i Europa. Vi låg ständigt i krig med vår omvärld, men inga härar marscherade genom vårt land och brände och våldtog. Till skillnad från våra grannländer har vi varit förskonade från krig sedan 1809.

Under 1800-talet började landet Sveriges förändras: Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen växte fram och formade det Sverige som vi känner i dag. Men vilka är det egentligen som format Sverige som det är i dag? Vad bygger de svenska värderingarna på och vad är det?

Med den nya DNA-tekniken har man kunnat konstatera att Sverige befolkats av olika folkgrupper som kommit vandrande från olika håll. Vi vet att man hade långväga handelsutbyte med andra folk redan under bronsåldern och det fortsatte under vikingatid. I Birka gick man klädd i arabiska puffbyxor av siden.

I och med kristendomens införande i Norden började vi tro på mirakler utförda av en palestinsk man för 2000 år sedan. Under tidig medeltid byggdes kloster som befolkadess av munkar och nunnor från kontinenten. Nya växter och ny kunskap fördes hit med dem.

Under 1600-talet arbetskraftsinvandrade vallonerna för att utveckla den svenska smideskonsten och bygga upp våra järnbruk. Arbetskraftsinvandring har alltid funnits och varit nödvändig för utvecklingen. Nästan alla våra seder och bruk som anses vara urtypiskt svenska är importerade.

Ursprunget till vår jultomte är ett italienskt helgon. Lucia är ett sicilianskt helgon, julgranen kommer från Tyskland. Midsommar – att fira sommarens ankomst, kopplat till sommarsolståndet, är inte heller det unikt för Sverige, utan återfinns i många länder i lite olika skepnad. Det enda som anses typiskt svenskt med midsommar är att sjunga små grodorna.

Även många av våra maträtter kommer någon annanstans ifrån. Kåldolmar, pepparkakor, lussekatter för att inte tala om fredagsmyset med tacos.

I världens mest sekulariserade land – där vi egentligen inte tror på något – där tror vi fullt och fast att det finns något så unikt som svenska värderingar. Det vi däremot borde tro på är alla de unika människor från när och fjärran som varit med och format vårt land genom århundraden. Utan dem skulle vi inte sitta här. De som kämpat för att vi kan leva i ett land där det är tillåtet att säga vad man tycker, att klä sig som man vill, att älska den man vill, att vara den man är. Det är något att vara stolt över.

Folkdansgillet dansade sedan ”Fyrtur från Allerum” och ett polkapottpuri och sedan spelade Nyble Allspel ”Polska från byn” och ”Fredriks gånglåt”. Blåsarna avslutade med ”Under blågul fana” och nationalsången.

Hembygdsföreningens utställning: ”Affärer i Nynäshamn från 1930-tal till 1980-tal” öppnade och är öppen alla söndagar och helgdagar tom den 16 september. Utställningen är i huvudsak en fotoutställning med exteriörer och interiörer från olika affärer, som funnits i Nynäshamn från 1930-talet till 1980-talet, och som i vissa fall finns kvar fortfarande. Även affärsinnehavare och butiksanställda finns med. En del rekvisita från olika affärer finns i montrarna. En karta visar var affärerna funnits och det syns tydligt att Nynäshamn hade två affärscentrum, ett nordligt (Kullsta) och ett sydligt (nuvarande centrum).

Fotona på utställningen är tagna av Gösta Nilsson och en del kommer från Nynäshamns Bildarkiv.

Lena Håkansson