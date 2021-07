Smittan ökar för femte veckan i rad – deltavarianten dominerar

Regionens senaste rapport om covidläget är inte någon munter läsning.

Under vecka 29 upptäcktes 1014 nya covidfall i regionen, det kan jämföras med 628 fall under vecka 28 och 440 fall under vecka 29.

Det är femte veckan på raken som antalet smittade ökar. Ökningen är heller inte bara i reda tal utan även andelen positiva prov bland de provtagna ökar.

Antalet personer som fick sjukhusvård under veckan var 34, och ingen avliden med smittan rapporterades.

Från regionen ser man också en avmattning i vaccinationstakten, och vill därför uppmana alla som kan att vaccinera sig nu, särskilt eftersom deltavarianten nu dominerar bland de nya smittfallen.

– Vi vet att den är mer smittsam, men också att vaccinet ger bra skydd efter två doser, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.