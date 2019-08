Sommaren är lång på Rotundan – storsatsar med partyband under hela augusti

Anmäl text- och faktafel

I sommar hörs livemusik flera kvällar per vecka i gästhamnsområdet i Nynäshamn. En av de flitigaste arrangörerna är restaurangen Rotundan på Frejas holme.

– I det stora hela har sommaren varit lyckad, så här långt. Allra bäst går det när flera av restaurangerna har livemusik samtidigt, för då är jättemycket folk ute. Så vi konkurrerar inte med varandra, vi lyfter området med gemensamma krafter, säger Anders Nylén på Rotundan.

På Rotundan är spelningar inbokade under hela augusti. Restaurangen vill dra maximal nytta av sommarsäsongen och se till att det är gott om besökare i gästhamnen, även då de flesta har återvänt till jobbet efter att ha haft semester.

– Augusti är den månad då vi spenderar mest resurser på artister, berättar Anders Nylén.

En viktig del av storsatsningen är de tre väletablerade partybanden Jacked up, Skåpmat och Vi 3. Dessa band brukar under vintersäsongen spela på after ski-tillställningar i fjällen och under sommaren underhåller de ofta på motsvarande after beach-arrangemang på orter med många turister.

– För oss är det en stor satsning att boka de här banden, men vi vet att de är populära. Vi hoppas att det ska gå bra.

Anders Nylén räknar också att det kommer att vara fullsatt när gruppen Isterband från Ösmo återförenas, den 24 augusti. Bandet bildades på initiativ av musikläraren Roland Hermin och har särskilt hög kultstatus bland personer som gick i Vanstaskolan under det sena 70-talet och tidiga 80-talet.

– Isterband återförenas ibland, men det går ganska lång tid mellan varje tillfälle. Vi ser att intresset är jättestort för den här spelningen, säger Anders Nylén.

Fakta: Musik på Rotundan i augusti

4/8: Melodikrysset #9

7/8 After work med Dale Watts

8/8: Cockroach Blues Band

9/8: Jacked up

10/8: Jacked up

11/8: Melodikrysset #10

14/8: After work med Josef Nordin

16/8: Skåpmat

17/8: Bussters

18/8: Melodikrysset #11 - Live med Jonas Astinder

23/8: Vi 3

24/8: Isterband

31/8: Vi 3 - Avslutningen

7/9: Kräftskiva med partyband och allsång