Sorundabon Jörgen trivs i genren fantasy: ”Att noga beskriva sex och vara utlämnande är inget för mig”

2018 debuterade Sorundabon Jörgen Krüsell med boken ”Delar av en helhet” och i maj förra året kom första delen av hans trilogi kallad Candlemass-trilogin. I den första delen ”Skapelseberättelser”, bygger historien kring Candlemass album ”Tales of Creation”. Nu ger han ut andra delen av trilogin, ”De grå öarnas kung” som i sin tur baseras på Candlemass album ”King of the grey islands”.

– Del två är på cirka 450 sidor. Jag borde skriva kortare, men orden sprutar genom mig. jag har mycket att berätta, säger Jörgen Krüsell och berättar att det var lättare att skriva tvåan än ettan.

– Då har man kommit igång och vet vart man ska. Men känslan att skriva på något nytt är skön. Jag gillar också att lite humor fått plats i del två, då den första delen var rätt så svart i sin handling.

Jörgen är nöjd med omslaget som Björn Olars har ritat och med en inlagebild inne i början av boken som är gjord av 17-åriga Jonna Fredskär, som bor i Sunnerby. Han visar upp nya boken som släpptes i slutet av mars 2020 och berättar att andra delen av trilogin tar avstamp nere i Simrishamn för att sedan arbeta sig uppåt i landet. Huvudpersonen, den unga kvinnan Zelda, lever ett vanligt liv med jobb och vardag, men råkar sedan ut för stora prövningar och konstigheter efter att ha fått ett märkligt meddelande på ett papper.

– Historien fortsätter lite i samma stil som del 1 "Skapelseberättelser", även om en inte så vågad gissning är att del 2 utspelar sig före del 1... vad det verkar till att börja med, säger Jörgen lite kryptiskt.

Jörgens arbete som en mindre etablerad författare har med tiden gett utdelning. Bland annat är hans översättning av Melinda Tylers deckare “The purified” nu godkänd i USA och kan så småningom tryckas.

– Jag fick ett mittuppslag i en finsk tidning kring mitt skrivande. När jag hade boksignering i Tumba tog böckerna av mig slut och jag fick hämta fler i bilen. Sedan gick det jättebra på julmarknaden på Torekällberget i Södertälje. Men ibland blir det inte någon försäljning alls. Att mina böcker finns på allt fler bibliotek är också kul, säger han.

Fantasy och dystopi är den genre Jörgen trivs bäst i och även när han läst exempelvis självupplevda texter och gillat dem väldigt mycket, så trivs han inte med den genren som så många i dag tycks skriva i.

– Att skriva om hur jobbigt man haft det under uppväxten eller med sina relationer, utlämnande, med exempelvis noga beskrivet sex, är inget för mig… jag förstår inte vitsen med att skriva sånt, säger han och förklarar att författaren ju ändå delar med sig av sig själv genom att ge andra möjligheten att, i andra former läsa hans ord och berättelser.

– Delar av sig själv tror jag alltid finns med i ens berättelse, annars är det svårt att relatera. Men jag vill gärna paketera om det i påhittade versioner i så fall.