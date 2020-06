Sparkade Adborn (L) vill att nämnd sitter kvar en vecka till: ”Finns medborgare som väntar på bygglov”

Framtiden är oviss för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamns kommun, som sent på onsdagskvällen blev nekade ansvarsfrihet av kommunfullmäktige.

– Jag håller inte med kommunfullmäktige om det här beslutet, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M).

– När man tar ställning till om en nämnd ska beviljas ansvarsfrihet för ett visst år ska man bedöma vad nämnden har gjort under det året. Dagens miljö- och samhällsbyggnadsnämnd kan inte klandras för kommunens stora underhållsskuld och den kan inte heller klandras för projekteringskostnaden för brandstationen i Sorunda.

Efter att ha underkänt nämndens arbete under 2019 beslutade kommunfullmäktige också att med omedelbar verkar entlediga Daniel Adborn (L) från sitt uppdrag som nämndordförande.

– Jag tycker att det beslutet är orättvist. Daniel har gjort ett bra arbete som nämndordförande. Min personliga uppfattning är att oppositionen inte har grundat det beslutet på skäl som är sakliga. En förklaring till att det blev så här är att Socialdemokraterna inte har kommit över att Liberalerna bytte samarbetspartner vid valet 2018, säger Harry Bouveng.

Daniel Adborn hade själv planerat att avgå från ordförandeuppdraget den 1 juli. Den enda praktiska konsekvensen av fullmäktiges beslut att entlediga Adborn direkt är att han inte kan vara med på det sista sammanträdet före sommaruppehållet, som hålls den 16 juni. I skrivande stund är det ännu inte riktigt klart om det mötet i stället ska ledas av vice ordförande Bodil Toll (M) eller av tillträdande ordförande Maria Gard Günster (C).

– Jag skulle gärna ha velat varit med på det sammanträdet, det hade känts som en bra slutpunkt. Nu får jag i stället börja göra överlämningar, säger Daniel Adborn.

På morgonen efter det långa och dramatiska fullmäktigemötet var Adborn vid förhållandevis gott mod.

– Jag har inte sovit så många timmar i natt, men i dag mår jag bra. De flesta som deltog i fullmäktigedebatten klarade ändå att skilja på sak och person, det uppskattar jag.

En vanlig konsekvens av att en politisk nämnd inte får ansvarsfrihet är att alla nämndens ledamöter lämnar sina uppdrag.

– Varje ledamot får nu ta ställning till hur de ser på sin framtid i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. De politiska partierna måste också bedöma om de kan ha fortsatt förtroende för ledamöter som har nekats ansvarsfrihet, säger Harry Bouveng.

Daniel Adborn hoppas att hans tidigare nämndkollegor i alla fall kan tänka sig att sitta kvar åtminstone fram till och med den 16 juni.

– Jag vill verkligen uppmana ledamöterna att gå på nästa veckas nämndsammanträde. Vi har medborgare som väntar på till exempel beslut om bygglov, det vore olyckligt om nämnden inte skulle kunna ta sådana beslut före sommaren, säger Daniel Adborn.

I Nynäshamn hör det inte till vanligheterna att en hel politisk nämnd drabbas av en sådan förtroendekris som det innebär att inte få ansvarsfrihet. Men några år in på 00-talet inträffade något liknande i den dåvarande sociala omsorgsnämnden, som under flera år i rad drogs med jättestora budgetunderskott. Det slutade med att hela nämnden lades ned och att de social frågorna under några år fick tas om hand av ett utskott under kommunstyrelsen.

Harry Bouveng hoppas att det inte ska behöva gå lika långt den här gången.

– I dag är det lite svårt att bedöma framtiden för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Den är i ett osäkert läge, säger Harry Bouveng.

Fakta: Ledamöter i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Bodil Toll (M)

Fredrik Sönnergren (M)

Patrik Larsson (C)

David Öberg (KD)

Göran Bergander (S)

Anne-Christina Lindeberg (S)

Johnny Edholm (S)

Anna Evans (MP)

Hans Owe Krafft (SN)

Donald Löfving (SD)

Kommunfullmäktige har entledigat Daniel Adborn (L) från sitt uppdrag som ordförande för nämnden.

Maria Gard Günster (C) har utsetts till ny ordförande för nämnden efter Daniel Adborn.