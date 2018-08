Armand Duplantis skriver idrottshistoria i stavhopp – Europamästare efter rekordhopp i Berlin: ”Jag har inga ord”

Man kan bara stämma in – det är svårt att sätta ord på Armand Duplantis uppvisning som 18-åringen bjöd på i finalen i stavhopp under friidrotts-EM sista dag i Berlin. Född och uppvuxen i USA, men tävlar för det svenska landslaget. Rötter från Avesta och meriter i IK Stål. Under lördagen var Armand den självklara stjärnan på Olympiastadion i Berlin – häng med nu.

Duplantis framgångar skulle dock dröja. För det var Piotr Lisek som imponerade mest i inledningen. Polacken gick felfritt fram till 5,95, där han började få problem.

Då var det iställetArmand Duplantis som tog över showen – och det var med besked. Talangen rev bara sammanlagt en gång och klarade 5,95 på första försöket. Redan där blev det rekord – och inte bara ett utan två stycken. Nytt svenskt rekord och nytt U20-världsrekord.

Men det skulle inte sluta där – även sex meter tog han på första försöket och firade vilt.

– Han klarar det! Och det är mycket luft mellan honom och ribban, säger Kajsa Bergqvist i SVT:s sändning.

Ett hopp som gjorde att de andra tävlande sprang fram för att krama och gratta Armand – både fransmannen Lavillenie och Piotr Lisek.

Tre tävlande kvar. 6,05 väntade och Duplantis var först ut.

En höjd han "luftade", på första försöket. En betydligt lugnare Armand efter det hoppet, mer fokuserad och samlad.

Ett hopp som varken Lavillenie eller Piotr Lisek klarade av och då var det klart.

Historiskt guld till 18-årige Armand Duplantis.

– Det är en dröm som går i uppfyllelse, jag har inga ord. Jag har inte fattat att jag har vunnit än, säger Duplantis i SVT:s sändning.

Armand plockade upp första bästa Sverigeflagga och började fira – gav sig alltså aldrig på 6,10.