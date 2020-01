Stenkastning mot bussar upprör kommunalrådet Bouveng (M): ”Skam att inte polisen har tid med Nynäshamn”

Flera personbilar vandaliserades under helgen på en parkeringsplats på Bryggargatan i Nynäshamn. I samma område har SL:s bussar vid upprepade tillfällen utsatts för stenkastning. Därför beslutade bussbolaget Nobina under måndagen att dra in två hållplatser på stadsbusslinjen 854.

Kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M) är oroad över utvecklingen.

– Det är en skam att polisen inte kan utföra sitt arbete i Nynäshamn, därför att man måste vara med och täcka upp vid brott som inträffar på andra platser i länet, säger Harry Bouveng.

– Från Nynäshamns kommuns sida ser vi detta som en mycket allvarlig och viktig fråga. Vår säkerhetschef har löpande kontakt med polisen. Men jag ska också träffa polisen och jag kommer då framföra att det inte får bli så att Nynäshamn glöms bort.

Harry Bouveng har under många år varit ledamot i Region Stockholms trafiknämnd och har i den rollen fått veta en hel del om vilka samhällsproblem som skadegörelse mot kollektivtrafik kan leda till.

– Att buss 854 inte kan åka sin vanliga rutt drabbar en del av våra kommuninvånare i sin vardag. Skadegörelse mot kollektivtrafiken i vår region kostar cirka 125 miljoner kronor per år. Det är pengar som skulle göra en hel del nytta, om de kunde användas till annat.

Stenkastning mot busstrafik är något som man tidigare har förknippat med utsatta förortsområden. Hur tänker du kring att sådant nu också förekommer i Nynäshamn?

– Jag tänker att det är ett tecken på en skrämmande samhällsutveckling. Samtidigt är det viktigt att säga att de problem som vi har här i Nynäshamn inte alls är så utbredda som de är i vissa utsatta förorter. Skillnaden är stor.