1800-talshus på Fållnäs med orangeri och pool – exklusiva villor mest klickat just nu

Ett renoverat 1800-talshus på Fållnäs gård i Sorunda har väckt störst intresse på bostadssajten Hemnet den här veckan. Huset har många bevarade detaljer som kakelugnar, blyinfattade fönster, vackra spegeldörrar och synliga takbjälkar. På tomten finns också ett stort orangeri som rymmer både pool och plats för en stor matgrupp.

Fållnäs gård, med sina karaktäristiska rosa byggnader, har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan under medeltiden var det säteri. Under sent 1200-tal ägdes gården av riddare Magnus Johansson Ängel. 1719 mötte Fållnäs sitt öde då ryssarna brände ner allt längs sin väg under de så kallade rysshärjningarna längs Östersjökusten.

Gården med sina parställda flyglar uppfördes igen mellan åren 1780 och 1807 efter ritningar av den framstående arkitekten Erik Palmstedt. Fållnäs är byggnadsminne sedan 1991.

Men Fållnäs är inte den enda stora exklusiva bostaden som har väckt intresse under veckan. För 10,5 miljoner kan man köpa en stor strandnära villa på Trehörningen i Nynäshamn, eller varför inte ett 1,5 plans timmerhus med strandtomt vid Himmerfjärden i Sorunda för 7 miljoner.