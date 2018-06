Caroline "GRANT" Cederlöf från Ösmo har släppt nytt album – ska spela på Way Out West i sommar

I höstas debuterade Caroline Cederlöf – Grant – med singeln "Waterline" och den 1 juni släpptes hennes nya album "In Bloom" via Sony Music. Samtidigt släpptes nyheten att hon ska spela på Way Out West i sommar.

Hon är omskriven som en av vårens hetaste debutanter. "Plattan är stark, och allra starkast den redan släppta singeln Waterline - nytt soundtrack till mina gråa melodramatiska promenader i stark vind", skriver Sophie Winberg på Nöjesguiden. Medan Anders Nunstedt på Aftonbladet recenserar plattan såhär: ”In bloom” är en debut som väcker lika delar nyfikenhet och beundran."

På fredagen blev hon också hyllad som "Framtidens artist" av P3:s musikredaktör Mari Hesthammer.

– Grant gör komplex pop med så mycket känsla, att det är omöjligt att inte tas med storm, säger Mari Hesthammer i P3:s artikel.

Caroline Cederlöf är uppvuxen i Ösmo och började på Kulturskolan i Nynäshamn som nioårig – där hon fann sin röst.

– Efter bara ett par gånger fick jag ställa mig på en scen och sjunga inför publik. Det kändes som att jag hittat hem. Musiken blev en livsviktig ventil för mig, sade hon i en intervju med Nynäshamns Posten i slutet av 2016.

Lyssna på "Catcher in the Rye" från senaste plattan: