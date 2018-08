Caroline "Grant" Cederlöf från Ösmo spelar på Stay out west – "Kulturskolan i Nynäshamn var fantastisk"

Anmäl text- och faktafel

Caroline "Grant" Cederlöf har under det senaste året gjort sig ett namn i musikvärlden. I oktober 2017 släpptes debutsingeln, som följdes av ytterligare tre singlar. När hon sjön singeln "Waterline" på Grammisgalan i februari berörde hon med sin uttrycksfulla röst. Nu i juni släpptes debutalbumet "In bloom". För några veckor sedan uppträdde hon under säsongens fjärde program av Allsång på Skansen.

– Året har varit fantastiskt och väldigt roligt! Jag får göra roligare och roligare saker, säger Caroline Cederlöf.

– Både Grammisgalan och Allsång på Skansen känns som mäktiga tillställningar att få vara en del av. Publiken på Skansen var otroligt varm, vilket gör det lätt att göra bra ifrån sig.

Familjen bodde i Ösmo och musiken var en del av Carolines uppväxt. Redan som nioåring började hon att sjunga på Kulturskolan i Nynäshamn.

– Det var det bästa som kunde hända mig då och där fick jag en glädjefylld introduktion till musikvärlden. Kulturskolan var fantastisk. Första gången som jag ställde mig på scenen insåg jag att jag ville jobba med musik när jag blev stor.

Hon fortsatte att sjunga och uppträda på Kulturskolan till dess att hon började studera på gymnasiet Södra Latin i Stockholm, vilket hon beskriver som en akademisk musikutbildning. I dag bor hon i Stockholm, men har en syster som bor kvar i Nynäshamns kommun.

Drömmen om att arbeta med musik bestod och när Caroline var 18 år spelade hon upp några demos för musikproducenten Peter Kvint. Det var början till ett samarbete som fortfarande finns kvar.

– Jag började skriva låtar och vi arbetade tillsammans i studion. Där fick jag experimentera med mitt eget sound. Det var lite som på Kulturskolan, en trygg plats med högt i tak, säger hon.

Debutalbumet "In bloom" släpptes den 1 juni och musikstilen beskrivs som pop. Några av de stora influenserna är Björk, Nina Simone och Édith Piaf. Albumet har växt fram under två års tid och hennes favoritlåt just nu är "Body electric", men hon tillägger att alla låtar betyder lika mycket för henne.

– Albumet är personligt och textbaserad, med stora ljud och stora melodier. Jag gillar strukturen på pop och har blandat in några andra genrer och sounds.

Under de senaste två åren har fokus legat på att slutföra "In bloom". Nu är hon sugen på att skriva nya låtar och kommer i höst att jobba med nytt material.

Innan sommaren är slut är fler spelningar inbokade i Sverige och Norge. Festivalen Way out west pågår mellan den 8 och 11 augusti i Göteborg. Caroline ska uppträda den 10 augusti i klubbprogrammet Stay out west som öppnar när festivalområdet stänger på kvällarna.

– Att spela där är en dröm och det känns faktiskt lite overkligt. Det kan bli en av mina roligaste spelningar, tror jag, säger Caroline.

Vad är ditt mål för framtiden?

– Jag vill nå ut till så många som det bara går. Det är väldigt beroendeframkallande att stå på stora scener! Att spela och skriva musik är så kul, så jag vill göra det så länge som jag kan och får.

