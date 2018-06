Domstol beslutar om villkoren för Norviks hamns lastbilstrafik efter sommaren

Under det gångna halvåret har målet om de slutliga villkoren för Norviks hamns trafik på land beretts hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Enligt domstolens senaste planer kan målet komma att föredras i slutet av sommaren eller i början av hösten.

– Det blir knappast tidigare eftersom jag inte har hunnit sätta mig in i hela ärendet. Det är väldigt många som har framfört sina åsikter, säger rådmannen Ulla Jarnås som nyligen har tagit över ärendet från kollegan Marianne Wikman-Ahlberg som har slutat på domstolen.

Hamnbolagets ansökan och yttrandena som domstolen ska ta ställning till omfattar i dagsläget 100 aktbilagor. Motparter, sakägare, myndigheter, intresseorganisationer och allmänheten har engagerat i frågan. Bland de sistnämnda finns 536 personer som i höstas skrev på den digitala namninsamlingen ”Nej till ökad godstrafik på väg 225”. Merparten av dem bor längs väg 225.

De inkomna synpunkterna har under våren bemötts av Stockholms Hamnar som nyligen har lämnat till domstolen ett sammanfattande yttrande över synpunkterna.

– Det har skickats till parterna för kännedom. En del synpunkter kan komma in också efter detta, säger rådmannen Ulla Jarnås.

Till skillnad från tidigare uppgifter till NP har Mark- och miljödomstolen ännu inte tagit ställning till om en huvudförhandling ska hållas i målet, vilket har önskats av några motparter.

Under målets beredning har Stockholms Hamnar, enkelt uttryckt, hållit fast vid sin tidigare ståndpunkt att hamnbolaget inte kan påverka externa transporter som går till och från hamnen, då bolaget varken köper eller utför dessa transporter. Enligt bolaget är det heller inte möjligt att kräva att det ska finansiera åtgärder som är Trafikverkets ansvar. Kapacitetsstärkningar av transportvägarna på Södertörn, exempelvis genom att bygga Tvärförbindelse Södertörn, ett dubbelspår på Nynäsbanan och upprustning av väg 225 är sådana åtgärder. I flera yttranden som har lämnats till domstolen framförs krav på att bolaget ska finansiera eller delfinansiera upprustning av bland andra väg 225, som kommer att drabbas hårdast av hamnens godstrafik.

Enligt hamnbolagets transportutredning alstrar Norviks hamn en trafikökning på 140 lastbilar varje dag på väg 225, när hamnen öppnar år 2020. När hamnen är fullt utbyggd ökar den dagliga trafikmängden med 170 lastbilar på 225:an. Totalt sett beräknas 350 000 lastbilar trafikera hamnen i Norvik per år, eller 960 lastbilar per dygn, när hamnen är fullt utbyggd. Under öppningsåret förväntas 160 000 lastbilar trafikera hamnen per år, eller 438 per dygn.

Kort om domen:

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 30 september 2015 att de slutliga villkoren för Norviks hamns transporter på land till och från hamnen ska bestämmas först efter 18 månaders prövotid. Under den tiden ska hamnbolaget utreda vilka skyddsåtgärder som man kan vidta för att minska olägenheterna från transporterna på land. Underlaget för den aktuella processen vid Mark- och miljödomstolen är hamnbolagets transportutredning (prövotidsredovisning).

