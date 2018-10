Anmäl text- och faktafel

Under onsdagseftermiddagen fick polisen in en anmälan om en besvärlig situation på en skola i kommunen. En ung kvinna, som inte går på skolan, var hotfull mot elever och lärare. Enligt uppgift till polisen trängde hon sig in på skolan trots att man försökte hindra henne.

Polisen åkte dit och upprättade en anmälan om olaga intrång. Representanter för skolan hävdade att det inte var första gången som kvinnan betedde sig på det här sättet.