Ingen avgift för att låna kommunal mark under torkan – efter beslut av Isestad (S): "Vi måste alla hjälpas åt"

Den omfattande torkan i Nynäshamn och andra delar av Sverige innebär att det är råder akut foderbrist för betesdjur. Som NP tidigare har rapporterat kommer Nynäshamns kommun att låna ut kommunal mark till djurägare för slåtter.

Under normala omständigheter ska Nynäshamns kommun ta ut arrende när mark upplåts till privatpersoner. Men under torsdagen skrev kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) under ett särskilt ordförandebeslut som innebär att kommunen inte i efterhand kommer att fakturera dem som behöver låna mark.

– Torkan är nu så extrem att läget för betesdjuren är allvarligt. Vi måste hjälpas åt och göra vad vi kan. Jag har fattat det här beslutet i egenskap av ordförande för kommunstyrelsen. Jag kommer också att förklara mig på nästa sammanträde, om kommunstyrelsens övriga ledamöter har några frågor gällande detta, säger Patrik Isestad.

Beslutet om att kommunen kostnadsfritt ska upplåta mark för slåtter gäller från den 12 juli till den 15 september.

– Om man behöver låna en bit kommunal mark kan man höra av sig till kommunens kontaktcenter. Områdena har delats in och upplåts enligt en turordning, säger Patrik Isestad.

Privata markägare som också vill upplåta mark i denna nödsituation kan också höra av sig till kontaktcentret, som då tar ärendet vidare.

– En del privata markägare har redan engagerat sig, som till exempel Jan Ullberg. Jag vill uppmana fler att hjälpa till, om det är möjligt, säger Patrik Isestad.