Lista: Här är det dyrast och billigast att ta körkort – stora skillnader i pris på körlektioner

Vill du, eller kanske ditt barn, ta körkort, men plånboken känns lite väl tunn och du måste spara pengar? Då vill du inte bo i Jönköpings län, Norrbotten eller Gotland. Där är nämligen körlektionerna allra dyrast i Sverige.

Faktum är att priset för en 40-minuterslektion hos en körskola skiljer sig tämligen mycket från län till län, enligt en undersökning som jämförelsesajten shopalike.se gjort. Den sammantagna kostnaden för körkortet kan med andra ord skilja med tusentals kronor beroende på vart du bor i landet.

Undersökningen av genomsnittspris för en körlektion visar (se listan) att Jönköpings län är det län i Sverige som är dyrast med en kostnad på 567 kronor per lektion, tätt följd av Norrbotten och Gotland med 559 kronor respektive 535 kronor. Billigast körlektionerna i Sverige finns i Skåne, där en lektion bara kostar 457 kronor, men även i Jämtland och Västmanland är körlektionerna relativt billiga.

– Överlag tycker jag att det är en homogen bransch, om man ser till prisbilden. Visst finns det ytterligheter och jag tror vi hade förväntat oss en större prisspridning, säger Thomas Fahlander, utredare på Transportstyrelsen.

De städer eller platser som toppar listan över de dyraste körlektionerna är Vetlanda (648 kronor), Gällivare (620 kronor) och Solna (615 kronor). Billigast är det i skånska Kävlinge (380 kronor), Arlöv (410 kronor) och Malmö (412 kronor).

Undersökningen i fråga har även tittat på var och när intresset är som störst att ta körkort, vilket slutsatser har dragits utefter att analysera sökmängden för termen "Körkort" under de senaste fem åren hos internetsökmotorn Google.

Analysen påvisar en markant ökning av sökmängd på körkort under sommarhalvåret, framför allt i juni, juli och augusti, och sedan en kraftig nedgång under vinterhalvåret. Det överensstämmer med tidigare analyser som säger att högsäsongen för körkortsprov och körskolor är just under sommarhalvåret. Det betyder att om man vill ta körkort så fort som möjligt, och undvika köer och lång väntetid, bör man sikta in sig på vinterhalvåret.

Google har även tittat på vilka län vars invånare har störst intresse för att ta körkort, utefter sökmängd per län. Det län som har störst intresse för körkort är Västmanland, tätt följd av Örebro och Norrbotten. De län som söker minst på körkort är Gotland, Östergötland och Västernorrland.

En körkortsnyhet för i år är att, från och med den 1 september, är det möjligt för vissa arbetslösa att låna pengar från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) för att ta körkort. Avsikten med det nya statliga körkortslånet är att öka förutsättningen för arbetslösa att få jobb.

Fakta om undersökningen:

Datan som shopalike.se använde samlades in från Transportstyrelsens söktjänst 30 juli till 3 augusti. Studien utfördes på 702 svenska trafikskolor och priserna som redovisas är baserade på styckpriset för en lektion på 40 minuter. Ett medelvärde plockades sedan ut för stad och län. Priserna kan ha förändrats sedan studien utfördes.