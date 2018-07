Många droppar små – här är 14 enkla tips på hur du kan spara vatten

Anmäl text- och faktafel

Att spara på vatten är inte bara bra för miljön, utan även för plånboken när vattenräkningen väl kommer. En genomsnittlig människa förbrukar ungefär 160 liter vatten per dygn och att spara in på vatten vid bland annat duschning, diskning, tvättning och spolning kan i förlängningen spara in en betydande del vatten – många droppar små gör en stor å.

Vill du ta reda på hur det är ställt med grundvattennivån där du bor - se SMHI:s sajt grundvatten.nu.

Här är några enkla tips som kan innebära stora vattenbesparingar:

1. REPARERA DROPPANDE KRANAR

Det kan verkligen vara värt att laga den där droppande kranen du har i köket. Att inte åtgärda en droppande vattenkran kan i förlängningen annars kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år. På ett dygn blir det cirka 55 liter. Ofta är det packningen som är felande i droppande kranar. Glöm heller inte att dra åt vattenkranen ordentligt när den inte används.

2. FYLL TVÄTTMASKINEN

Att tvätta mycket och ofta innebär en hög vattenförbrukning, eftersom det går åt runt 50 liter vatten för en enda tvätt. Spara vatten genom att fylla tvättmaskin ordentligt när det ska tvättas. Vissa kläder kanske egentligen inte behöver tvättas utan bara vädras?

3. SPOLA MED OMTANKE

Att spola i toaletten är en av de absolut största vattenbovarna. Beroende på modell motsvarar en spolning på en modernare snålspolande toalett cirka 2-4 liter vatten. En toalett av äldre modell använder större mängder vatten vid varje spolning, uppemot 10-15 liter. Statistik säger att varje person, om man har en nyare snålspolande toalett, använder runt 35 liter vatten per dygn. Det utgör cirka 20 procent av ett hushålls totala vattenanvändning.

4. REPARERA EN LÄCKANDE TOALETT

Smårinner eller läcker det från en toalett kan det påverka hushållets vattenförbrukning rejält negativt. På ett år kan en läckande toalett dra uppemot 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.

5. UNDVIK ATT DISKA FÖR HAND

En normal diskmaskin gör av med runt 15 liter per disk. En normal handdiskning i svenska hem drar betydligt mer vatten än så. Om du ändå vill eller måste diska för hand – se till att diska effektivt och absolut inte över rinnande vatten.

6. FYLL DISKMASKINEN – OCH FÖRSKÖLJ INTE

Det går åt ungefär 15 liter vatten per disk för en modernare diskmaskin. Se likväl till att spara vatten genom att fylla diskmaskinen innan start. Och förskölj inte av porslinet och besticken innan de ställs in i diskmaskinen, eftersom de kan slösa bort mycket vatten. Nyare diskmaskinen ska kunna diska rent utan försköljning.

7. DUSCHA ISTÄLLET FÖR ATT BADA I BADKAR

Att bada badkar innebär en väldigt hög vattenförbrukning, då ett normalstort badkar rymmer ungefär 150-200 liter vatten. Och vi behöver väl knappast förklara hur din vattenförbrukning påverkas av att fylla upp en badtunna eller pool?

8. SNABBDUSCHA

Spara vatten genom att duscha kortare tid. Och stäng dessutom kranen när du schamponerar eller tvålar in dig. En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten, medan en dusch på 10 minuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten (ett normflöde är på cirka 0,2 liter per sekund).

9. STÄNG VATTENKRANEN FLITIGT

Stäng vattenkranen när du borstar tänderna, tvålar in dig, med mera. Varje minut rinner det ut cirka 6 liter vatten.

10. SAMLA VATTEN I TUNNOR

Om du har trädgård, bevattna inte med dricksvatten från vattenslangen utan med uppsamlat regnvatten i till exempel regntunnor och vattenkannor.

11. TVÄTTA INTE BILEN HEMMA

Undvik att tvätta bilen hemma. Åk istället till en riktig och modern biltvätt, där samlas det smutsiga vattnet upp, renas och återanvänds. Att tvätta bilen hemma kan dessutom vara en miljöfara, menar miljömyndigheterna, eftersom både smutsen och tvättmedlet innehåller ämnen som kan skada reningsverken.

12. KYL VATTEN I KYLKÅPET

Många spolar bort litervis med vatten i väntan på att vattnet ska bli tillräckligt kallt för att drickas. Fyll istället en kanna med vatten och ställ den i kylskåpet.

13. MODERNISERA DITT HEM

Se över dina hushållsapparater, produkter, duschar, toaletter, med mera. På senare år har teknologin med bland annat vattensparande duschmunstycken, vattenkranar, toaletter, tvättmaskiner och diskmaskiner, utvecklats mycket. Bara att byta din gamla toalett mot en ny snålspolande toalett kommer att spara både vatten och pengar.

14. HÅLL KOLL PÅ VATTENMÄTAREN

Installera en vattenmätare, så till vida ditt hem inte redan har en installerad. Det hjälper dig att hålla koll på vattenförbrukningen och motiverar ofta till att spara in på vatten (och pengar).

Källor: Miva, Avloppsguiden, Svenskt vatten.