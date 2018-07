NATTENS NYHETER: Så blir dagens väder

Lokalt:

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

För Plus-kunder:

Väder:

Skurar under natten som håller sig kvar under förmiddagen. 17-20 grader förväntas. Molnighet under morgonen men det blir sedan allmänt soligt under kvällen.

