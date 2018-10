Nu är den förrymda kvigan återfunnen: ”Skönt att kossan är hemma igen”

Anmäl text- och faktafel

Det var på torsdagen som en kviga i Sorunda bestämde sig för att rymma. Kvigan slet sig lös när hon skulle lastas på en djurtransport efter att ha varit på bete i Norr Enby-trakten under sommaren. Efter intensivt letande utan resultat på torsdagen och fredagen var ägaren Håkan Pettersson i Väggarö oroad.

– Det finns gott om mat och vatten i skogen, så det går ingen nöd på henne på det sättet. Men kor kan ganska lätt bli förvildade. De glömmer liksom bort att de är kor, sade han till NP på fredagen.

Under helgen var Håkan Pettersson fast besluten på att fånga in kvigan igen och därför använde han sig av en lite speciell metod för att locka in henne.

– Vi kunde lägga ut mat i skogen och ställa ut en annan ko i området där vi trodde att kvigan befann sig. Då kom hon på natten och vi kunde plocka in henne på söndagsförmiddagen.

Du var oroad för att hon kunde bli förvildad. Hur beter sig kvigan nu?

– De kan bli vilda om de är borta för länge. Men nu är hon lugn så det ska inte vara någon fara med det. Det är bara så skönt att kossan är hemma igen.

Kvigan mår bra och Håkan Pettersson menar att hon verkar lugn trots de senaste dagarnas rymningsäventyr.