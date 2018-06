Sorundakockarna Gustav och Rasmus tog silver i EM – Tävlade för Sverige i Turin

Tävlingen Bocuse d’Or Europe, som brukar kallas för kock-EM, avgjordes i Turin för ett par veckor sedan. Två unga kockar från Sorunda var med i det svenska laget, som hade stjärnkocken Sebastian Gibrand som kandidat. Det blev skandinaviska framgångar med Norge som vinnare, Sverige på andra plats och Danmark på tredje plats.

– Det är det bästa jag har varit med om! Förberedelserna har pågått under en lång tid och tio dagar innan tävlingen åkte laget till Turin för intensivt arbete, säger Rasmus Piedrahita.

I höstas kvalade laget in till den europeiska deltävlingen i juni. Sebastian Gibrand blev då Sveriges kandidat i Bocuse d’Or. Under tävlingarna är Gustav Leonhardt commis, vilket innebär att de arbetar nära under momenten.

– I tävlingsmomentet är Sebastian som Batman och jag är som Robin. När vi bestämt oss för att kvala in ringde jag upp Rasmus för att höra om han ville vara med i teamet, säger Gustav Leonhardt.

Rasmus Piedrahita och Gustav Leonhardt växte upp i Sorunda och gick på Sunnerbyskolan, innan de gick restaurangutbildningar i Haninge och Stockholm. Under EM var Rasmus en del av "prepteam", som utförde förberedelserna och de första stegen i matlagningen.

– Vår uppgift var bland annat att beställa råvaror, koka såser och skala grönsaker. Vi gjorde arbetet bakom och runt omkring tävlingen, säger Rasmus Piedrahita.

Totalt tävlade 20 nationer under två dagar i EM. Det svenska laget tävlade den 12 juni och det var en lång tävlingsdag.

– Dagen satte i gång klockan 6 på morgonen, själva tävlingen höll på i fem timmar och 35 minuter. Det som var lite speciellt var att en rätt presenterades först på fat och sedan på tallrik. Vårt tema var svensk sommar, säger Gustav Leonhardt.

Rätterna var hönsägg med Castelmagno-ost, örter och vitlök och kalvbräss med rostade grönsaker. Andraplaceringen säkrade Sveriges plats till Bocuse d’Or, kock-VM, som går av stapeln i början av 2019. Till dess arbetar Gustav på Krusmyntagårdens restaurang som ligger norr om Visby och Rasmus på restaurang Flickan i Gamla Stan.

