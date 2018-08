Städning inom hemtjänsten återgår till det normala

Anmäl text- och faktafel

Brukare hos hemtjänsten i Nynäshamn har endast haft så kallad underhållsstäd sedan i juli på grund av det varma vädret. I och med att väderprognoser visar att det ska bli svalare kommer städningen återgå till vanliga rutiner från och med måndag 6 augusti, enligt kommunens hemsida.

– Vi valde underhållsstäd, framför att ställa in hela insatsen, eftersom vi inte ville att brukarna helt skulle bli utan mänsklig kontakt under perioden. Nu ser det ut att bli svalare igen, därför kommer ordinarie städinsats att träda i kraft från 6 augusti under förutsättningar att prognosen håll i sig, säger Catarina Odenberg, tillförordnad förvaltningschef på socialförvaltningen, i ett pressmeddelande.