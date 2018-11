Stor oro för trafikfarlig korsning vid Kalvö industriområde – men ingen säker lösning i sikte: "Det är inte klokt"

Anmäl text- och faktafel

Stockholms Hamnar bygger just nu en ny järnvägslinje från Norviks hamn till Nynäsbanan i höjd med Hammarhagens industriområde i Nynäshamn. Det är en stor ombyggnation som bland annat innefattar en ny järnvägstunnel och nya gång- och cykelvägar. Under tiden leds trafiken om via en tillfällig väg väster om väg 73. Arbetet beräkna vara klart under år 2020.

Men redan nu, innan den väntade trafikökningen i samband med att Norviks hamn öppnar 2020, finns en stor oro för trafiksituationen i området. Korsningen, som har företagsområden på båda sidor, är redan i dag hårt belastad av trafik. Tidvis är det i princip omöjligt att ta sig ut på infartsleden, säger Per Malmsten, i styrelsen för Kalvö koloniby, som gränsar till Kalvö industriområde, och moderat politiker i kommunfullmäktige.

– Korsningen med Teknikervägen och Hammarhagsvägen skapar dagligen farliga trafiksituationer. När färjorna från Gotland, Lettland och Polen har kommit kan man få stå en kvart, tjugo minuter innan man kommer ut. Stressen gör att folk gör chansartade utkörningar vilket leder till panikbromsningar och farliga omkörningar. Lägg till Norvikstransporterna så kan vem som helst räkna ut att det kommer att bli kaos. Det är inte klokt att man inte har tagit med det här i planeringen för 73:an, säger han.

Utöver den nya hamnen i Norvik planerar Nynäshamns kommun för att bygga ut Kalvö industriområde, vilket också kommer att öka den framtida trafiken. Kalvö koloniby påtalade problemet med den trafikfarliga korsningen redan i planeringen av det nya vägavsnittet. Men svaret från Trafikverket är att det saknas pengar till att trafiksäkra platsen med en rondell, trafiksignaler eller planskild korsning. Enligt Trafikverket finns heller inga åtgärder för Teknikervägen och Hammarhagsvägen planerade. Det skulle blir en kostsam ombyggnation som konkurrerar med alla övriga behov i länet.

Mikael Gustafsson, planeringschef på Nynäshamns kommun, bekräftar att Trafikverket inte var intresserat av att finansiera en planskild korsning vid Kalvö, som kommunen ville ha. Men nu finns en framtagen avsiktsförklaring mellan kommunen, Trafikverket och Stockholms hamnar för sträckan Älgviken-Nynäshamns station.

– Nu blir det i stället en temporär lösning med påfartsfiler, vilket i alla fall förbättrar trafiksäkerheten eftersom man som bilist då inte behöver ha uppsikt åt mer än ett håll i taget, säger Mikael Gustafsson.

Men lösningen med påfartsfiler ger Per Malmsten inte så mycket för.

– Det spelar ingen roll hur många filer det finns om man inte kommer ut på 73:an. Att Trafikverket och kommunen inte har haft med det här i sin planering är obegripligt.