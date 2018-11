Ung Nynäsbo får fängelse efter upprepade stölder, inbrott och hot mot poliser

Anmäl text- och faktafel

Mannen begick sina brott i våras och i somras. Den grövsta av stölderna gjorde han i Nynäshamns tätort i somras. Då upptäcktes han i en villaträdgård en natt efter att han hade brutit sig in grannhuset där han hade gått runt medan husägarna sov och stulit en läsplatta från köket. Han hade också stulit hostmedicin och alkohol från kylen som förvarades i ett uterum i trädgården. Villaägarna lyckades med grannars hjälp hålla fast mannen tills polisen kom till platsen.

Mannen hade tidigare i våras blivit gripen under tumultartade former efter att han hade stulit en ryggsäck ur en bil på en annan adress i Nynäshamn. När en person hjälpte ryggsäckens ägare genom att försöka få tillbaka ryggsäcken hotade mannen att hugga honom med en penna och skada de två männen och deras närstående. Dessförinnan hade han brutit sig i en grannvilla och stulit nycklar därifrån. Under våren hade mannen också hotat att skada poliser och deras familjer i samband med att han släpptes ut från arresten och när polisen hjälpte honom till sjukhuset efter att han hade blivit misshandlad.

Södertörns tingsrätt har nu dömt mannen till tre månaders fängelse och skyddstillsyn för grov stöld, hot mot tjänsteman, två tillfällen av olaga hot, egenmäktigt förfarande, förgripelse av tjänsteman och ringa narkotikabrott. Han ska också genomgå terapi för sina neuropsykiatriska problem och missbruk. Enligt domen ska han betala 5 000 kronor i skadestånd till ryggsäcksägaren som han hotade och villaägaren i vars hus han bröt sig in i och stal läsplattan.Mannen förekommer sedan övre tonåren under sju avsnitt i belastningsregistret för narkotikabrott.

