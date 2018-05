Skogsbrand under kontroll – i dag ska den bekämpas

Vid 20-tiden på söndagen larmades räddningstjänsten till Grindsjön norr om Grödby. Det sistnämnda sedan man känt röklukt där.

Efter en längre tids sökande kunde man strax före 22 konstatera att det brinner någonstans i marken kring Grindsjön. Terrängen är oländig och det tilltagande mörkret gjorde att branden var svår att finna. Platsen visade sig sedan vara Hålsjön.

– Det är cirka 12 000 kvadratmeter som brinner. Vi har ringat in branden så det är ingen spridningsrisk, säger Anders Hägglund, operativ chef vid Södertörns räddningscentral.

Två brandmän har varit på plats under hela natten. Med hjälp av en släckbil har de hela natten hållit brandens ytterkanter under kontroll.

– Det brinner fortfarande i skogen. Nu under morgonen kommer ett tiotal man på plats för att gå in i området och släcka av. Det arbetet görs inte under nätterna på grund av riskerna för personalen, det är bland annat svårt att upptäcka om träd är på väg att falla då, berättar Micael Jansson, operativ chef vid Södertörns brandförsvar.

Väderprognoserna säger att det ska blåsa lite under dagen, men man räknar inte med att det ska försvåra släckningsarbetet.

Strax innan larmet om Grindsjön/Hålsjön fick man från luften uppgifter om en brand på Yxlö i en helt annan del av kommunen. Där letade man länge och väl efter en brand – utan resultat.