Svart statistik för september – två dog i drunkningsolyckor i Nynäshamns kommun

Enligt preliminära siffror på Svenska Livräddningssällskapets (SLS) har fem personer omkommit i drunkningsolyckor i Sverige under september månad i år – jämfört med sex personer samma månad förra året.

Det är det lägsta antalet omkomna personer sedan 2008 då endast två personer omkom i drunkningsolyckor under september månad.

Enligt SLS har totalt 120 personer omkommit i drunkningsolyckor hittills i år jämfört med 77 personer under samma period förra året.

Den 9 september omkom en man i 75-årsåldern i en drunkningsolycka vid en privat tillställning på Gålö och den 17 september omkom en man i samband med att en motorbåt gick på grund och började ta in vatten vid Roxen utanför Landsort.

De andra drunkningsolyckorna skedde i Drevviken, Tyresö och i Lysekil. Även en drunkningsolycka där en fyraårig pojke från Sverige drunknade i en hotellpool på Teneriffa finns med i statistiken.

Så här skriver SLS om de två drunkningsolyckorna i Nynäshamns kommun:

9/9 Hav, övrigt, man, 75-årsåldern

Gålö, Nynäshamn: Vid 20.30-tiden larmades ambulansen till ett drunkningstillbud vid en privat tillställning på Gålö. En man i 75-årsåldern hade fallit i vattnet. Mannen hade ramlat i vattnet via en brygga och slagit i huvudet. Folk på plats försökte få upp honom och lyckades med det efter cirka fem minuter. Hjärt- och lungräddning pågick fram till att ambulanshelikoptern kom och tog över. Mannen fördes till Karolinska sjukhuset i Solna, där han senare avled. Polisen misstänker inget brott i samband med händelsen utan ser det som en tragisk olycka. Mannen var hemmahörande på en ort i Södermanland och hans anhöriga är underrättade, uppger polisen.

17/9 Hav, fritidsbåt, man

Roxen, Nynäshamn: Mannen hamnade i vattnet efter en grundstötning och försvann under ytan innan han återfanns av dykare nästan tre timmar efter olyckan. Olyckan skedde på måndagskvällen vid skären Roxen, 19 kilometer söder om Nynäshamn under måndagskvällen. Larmet inkom till SOS alarm vid 22.14 om att två personer befann sig ombord på en motorbåt som grundstött och tog in vatten. När räddningspersonal kom till platsen vid 22.51 var den 7-8 meter långa fritidsbåten vattenfylld och på väg att sjunka. En person påträffades omgående i vattnet och lotsbåten förde den personen i land till en väntande ambulans. Den andra mannen var försvunnen och en massiv sökinsats drogs igång men försvårades av att det blåste sju sekundmeter och att det inte fanns något månljus vilket innebar att det var väldigt mörkt på platsen. Totalt letade Sjöfartsverket och Försvarsmakten med sju fartyg på ytan och en räddningshelikopter efter den saknade personen som återfanns vid 01-tiden natten till tisdagen under vattnet i anslutning till båten.