Värmeböljan håller i sig hela helgen – sen blir det svalare: ”Bra att packa ner en jacka”

Högsommarvärmen håller i sig hela helgen men sen blir det märkbart svalare under måndag-tisdag, rapporterar Christoffer Hallgren, meteorolog vid Foreca.

Högtrycket i södra Stockholms län ligger kvar under helgen med runt 25 grader under fredagen, 26-27 grader under lördagen och upp mot 28 grader under söndagen.

Vid kusten kan det bli något kallare.

– Kusten är mer utsatt vid det fortfarande ganska så kalla havet, säger Christoffer Hallgren.

SMHI har utfärdat en varning för värmen och torkan.

– Det är stor brandrisk i nästan hela landet på grund av det extremt torra vädret. Varningarna är även riktade till de som är känsliga för höga temperaturer, folk som är sjuka samt barn och äldre.

På lördag blir det 26-27 grader och sol och på söndag blir det något växlande molnighet trots att temperaturen kommer att stiga med en maxtemperatur med upp till 28 grader varmt.

Ute vid kusten blåser frisk sydlig vind under fredagen, svag vind och svag till måttlig vind under resten av helgen med varierande vindriktningar. Vid kustbandet kan temperaturen ligga några grader lägre.

Nätterna är fortfarande svala.

– Om nattens lägsta temperatur är över 20 grader så kallas det tropisk natt och det har vi inte upplevt i år hittills. Nätterna nu kommer gå ner på omkring 5-10 grader så det är bra att packa ner en jacka om man ska ut sent och festa, säger Christoffer Hallgren.

Inget samband mellan försommarvärmen och resten av sommarens väder.

– Många tror att det kommer att kompenseras och bli sämre väder i sommar, men vädergudarna har inte en viss mängd värme som de portionerar ut – vädret har inget minne. Det är bara passa på att njuta, sen kan det bli hur som helst.