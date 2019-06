NATTENS NYHETER: Blixten satte skog i brand – rådig inringare släckte

Nattens nyheter

Blixtnedslag orsakade skogsbrand i otillgänglig terräng på Yxlö – inringare släckte lågorna

Strax för klockan 23 på torsdagskvällen larmades räddningstjänsten. Anledningen? En brand i skog och mark på Yxlö utanför Nynäshamn.

Morgonens toppnyhet

300 år sedan ryssens fartyg siktades i skärgården: ”En katastrof utan dess like”

Många hade hunnit fly när rysshärjningarna drabbade 1719, men långt ifrån alla kom undan. Trots att ryssarna hade order att inte döda skedde våldtäkter och dödsskjutningar i våra trakter. I Maria Landins och Björn Öbergs utställning på Öja i sommar finns berättelserna.

Sport

Inkluderande seglarteam kommer till Nynäshamn – sätter ögonbindel på besökarna

Besättningen på Spirit of the Sails består av människor med olika förmågor och funktionsvariationer. Nu bjuder de in alla som vill komma och lära känna dem.

