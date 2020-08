Succé när Nifenmixen avgjordes i sommarhettan

Den 9 augusti gick ”Nifenmixen” av stapeln på Kvarnängens IP. Det var Nynäshamns IF Fotboll som bjöd in alla sina barn och ungdomar till en rolig mixturnering. Trots semestertider var det hela 90 barn som anslöt, fördelade i en förmiddags- och en eftermiddagsgrupp. Totalt spelades hela 40 matcher under dagen i strålande solsken.

Barnen delades in i tio lag där de representerade engelska och italienska storklubbar som Milan, Lazio, Inter och Liverpool, Arsenal och Machester City. Coachade gjorde bland andra Johan "Tommy Svensson" Tegnerud, Thomas "Svennis" Jacobsson, Magnus "Pep Guardiola" Wennerberg, Johan "Jürgen Klopp" Otterström, Esmer "Arsene Wenger" Kuloglija och Joakim "Sir Axel Ferguson" Seldahl.

Syftet med Nifenmixen är att barnen, och ledarna, ska få lära känna varandra oavsett ålder och kön. I lagen blandades därför flickor och pojkar från fem års ålder upp till fjorton. De yngre barnen får förebilder bland de äldre barnen i föreningen, och de äldre barnen får öva på respekt och ledarskap genom att ta hand om, och lära de yngre.

Christian Berntsson, som varit med och arrangerat Nifenmixen, sa inför dagen att han var övertygad om att de äldre barnen till 100 procent kommer att vara ”legendarer” och ta hand om alla dom mindre, och de fick vi se många fina exempel på under dagen.

Trots den stekande värmen kämpade alla deltagarna på otroligt bra och ingen klagade. Barnen drack mycket vatten och vaktmästarna ordnade fram en vattenslang som de kunde svalka sig med. Dagen avslutades sedan med välförtjänt isglass.

Ett stort tack till alla ledare och domare som ställde upp och kämpade på i värmen. Vi vill också rikta ett stort tack till alla föräldrar som respekterade publikförbudet och gjorde dagen genomförbar genom att hålla avstånd och låta barnen spela.

Marie Ekenstierna, Nynäshamns IF Fotboll