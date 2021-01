Tända ljus för förintelsens offer – ”Viktigt vad vi gör med den här dagen”

Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Den här dagen – för 76 år sedan – befriades fångarna i förintelselägret Auschwitz-Birkenau 1945.

Socialdemokraterna i Nynäshamn hade anordnat en manifestation på Stadshusplatsen i Nynäshamn, som sändes digitalt på partiets facebooksida. Ett tiotal människor hade också samlats för att vara med på plats, fast på avstånd.

Efter att marschallerna hade tänts på den lilla scenen höll Allan Willny, präst i Ösmo-Torö församling, ett tal.

– Vi kan förfasa oss över hur ett av Europas största kulturländer, som har gett oss Goethes litteratur och Bachs och Beethovens musik, kunde förfalla i ett sådant fruktansvärt barbari som nazismen innebar, sa han.

Men han menade också att vi bör tänka ett steg till. För manegen var redan krattad för nazismens framväxt på 1930-talet.

– Vad vi gör med en sådan här dag är fortfarande viktigt.

Christer Dahl och Roland Junerud spelade "I natt jag drömde" som ju fick sin svenska text av Cornelis Vreeswijk på 1960-talet, men som ursprungligen är en amerikansk fredssång med titeln Last night I had the strangest dream, skriven av Ed McCurdy.

Förintelsens minnesdag uppmärksammas på olika sätt i Nynäshamn. Intill Stadshusplatsen visade Nynäshamns stadsbibliotek en utställning i sina fönster mot parkeringshuset. Och Konstpoolen arrangerade en digital utställning. Den går att se via Konstpoolens hemsida.