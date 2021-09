Tips! Nio tv-serier att se fram emot i höst

"Scenes from a marriage"

Ingmar Bergman-fantasterna håller andan när ett av den svenske regissörens verk för första gången görs om i en rak nyversion. "Scenes from a marriage" har många likheter med originalet "Scener ur ett äktenskap", men av förklarliga skäl har handlingen förflyttats från 1970-talets Sverige till dagens USA. I fem avsnitt får tittarna följa Mira (Jessica Chastain) och Jonathan (Oscar Isaac) i ett äktenskap på väg att lösas upp. För manus och regi står den israeliske författaren och regissören Hagai Levi ("In treatment").

Premiär 13 september på HBO Nordic.

"Den svenska hiphopens pionjärer"

De senaste åren har hiphopen skaffat sig en särställning på den svenska musikscenen, och artister som Einár och ZE dominerar både topplistorna och prisutdelningarna. Men den svenska hiphopens väg till toppen har varit både lång och krokig, vilket skildras i SVT:s nya dokumentärserie "Den svenska hiphopens pionjärer". Med hjälp av artister som Ken, Petter, The Latin Kings, Feven, Timbuktu, Organismen, ADL, DJ Sleepy, Infinite Mass, Just D, Leila K & Rob ’N’ Raz med flera berättas historien om genrens första 25 år i Sverige.

Premiär 20 oktober på SVT Play.

"Insecure", säsong fem

Issa Raes "Insecure" har blivit som en svart “Sex and the city” för 10- och 20-talen. Det handlar om jobb, relationer och vänskaper som går under och återuppstår i Los Angeles mindre gentrifierade områden. Rae spelar seriens huvudperson Issa, som försöker förverkliga sig själv som evenemangsplanerare i en bransch full av falskt smicker. Den sista efterlängtade säsongen kommer i höst.

Premiär i oktober på HBO Nordic.

"Succession", säsong tre

Efter förseningar till följd av coronapandemin har den efterlängtade tv-serien "Succession" fått ett premiärdatum. I oktober kommer familjen Roy tillbaka, med miljardären och mediemogulen Logan i spetsen. Den andra säsongen lämnade överklassfamiljen splittrad, och det är ännu inte klart vem som ska ta över företaget när familjens patriark pensioneras.

Premiär i oktober på HBO.

"Red notice"

Gal Gadot ("Wonder Woman"), Dwayne Johnson ("Jungle cruise") och Ryan Reynolds ("Deadpool") spelar huvudrollerna i strömningstjänsten Netflix mest påkostade långfilmsprojekt hittills. Men så krävs det också en megabudget när några av Hollywoods största dragplåster är med och gestaltar en Interpolagents världsomspännande jakt på världens mest efterlysta konsttjuv. Rawson Marshall Thurber ("Dodgeball") står för regin.

Premiär 12 november på Netflix.

"The Beatles: Get back"

Ny dokumentärserie av filmskaparen Peter Jackson, som fått ta del av aldrig tidigare skådat material, över 60 timmars filmklipp från januari 1969, med The Beatles. Dokumentären innehåller också gruppens sista liveuppträdande, takkonserten på Londons Savile Row och flera klassiska låtar från bandets två sista album "Abbey Road" och "Let it be".

Premiär 25 november på Disney Plus.

"The witcher", säsong två

Släng en slant till Henry Cavill, för snart är han tillbaka som den grymtande häxkarlen Geralt. Efter ett coronaförlängt uppehåll på snart två år är förväntningarna höga när den mörka fantasyserien "The witcher" återvänder. Efter första säsongens smått röriga hopp i tid och rum väntas Geralt till slut göra gemensam sak med den förrymda prinsessan Ciri och magikern Yennefer,

Premiär 17 december på Netflix.

"Dopesick"

Stjärnspäckad serie som tar sig an den så kallade oxycontin-skandalen i USA och skildrar hur ett företag utlöste den värsta läkemedelsepidemin i amerikansk historia. Serien är baserad på den bästsäljande boken av Beth Macy och skildrar även de hjältar som försökte kämpa emot. I serien medverkar Michael Keaton, Peter Sarsgaard och Rosario Dawson.

Premiär under hösten på Disney Plus.

"American crime story: Impeachment"

En lyckad dramatisering av OJ Simpson-fallet gjorde att “American crime story” dök upp på många krim-fanatikers radar. Andra säsongen tog ett enormt steg framåt, med den mästerliga skildringen av jakten på mördaren av modedesignern Gianni Versace. Förhoppningsvis håller den nya säsongen, som handlar om Bill Clintons sexskandal i Vita huset på 90-talet, samma standard.

Premiär under hösten på Netflix.

Björn Berglund/TT

Kristoffer Viita/TT

Miranda Sigander/TT