Villa i brand på Svärdsö – huset är övertänt

Anmäl text- och faktafel

Detta sedan uppgifter inkommit till SOS Alarm om att en villa i området brann

När första blåljusenhet kom fram visade det sig stämma – huset var enligt räddningstjänstens operativa ledning övertänt redan då.

Det är oklart om någon människa blivit kvar i huset – det häftiga brandförloppet omöjliggjorde insats med rökdykare.

Räddningstjänsten insåg snabbt att man inte skulle lyckas rädda huset – i stället koncentrerade man sig på att övervaka så att inte gnistor och flagor från huset kan antända annat. Man kommer att låta huset brinna ned under kontrollerade former under natten.

Det finns ingen risk för spridning till kringliggande boningshus – det nu aktuella huset ligger för sig själv enligt räddningstjänsten.

En teknisk undersökning kommer att genomföras då brandresterna svalnat. Detta kan dock ta något eller några dygn. Först då kan man – eventuellt – få svar på hur branden uppkom.

Observera att platsens läge baseras på preliminära uppgifter.