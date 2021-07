Tove Jansson och Sune visas när Bio Vågen öppnar efter långt avbrott

På grund av coronapandemin stängde Folkets Hus i Nynäshamn i princip all sin verksamhet – inklusive Bio Vågen – i november 2020.

Men nu är den 11 augusti är det dags att öppna bion igen. Under premiärkvällen visas den svenska actionfilmen "Vitt skräp" – där den förre Folkets Hus-chefen Donald Högberg spelar en av rollerna.

Senare under augusti kommer publiken bland annat också kunna se barnfilmerna "Sune – uppdrag midsommar" och "Croodarna 2" samt dramafilmerna "The father" och "The courier".

Under augusti har Bio Vågen också ett nordiskt tema. Den 15 augusti visas den finlandssvenska filmen "Tove", om författaren Tove Janssons liv. Filmen spelades in med en för finländska mått mycket stor budget (3,4 miljoner euro) och har blivit en pubiksuccé.

Tre dagar senare är det dags för danska "En runda till" med bland andra Mads Mikkelsen. Den belönades i april med en Oscar i kategorin för bästa internationella långfilm.

Den 22 augusti visas den norska storfilmen "Den största förbrytelsen" – som utspelas i november 1942, då över 500 norska judar deporterades till nazistiska koncentrations- och förintelseläger.

Biosommaren avslutas den 31 augusti med den brittiska kärlekskomedin "Sista brevet från din älskade".