Trevlig torsdagskväll med Ligoli i Muskö kyrka

Vi berikas ju i denna sommar med många fina, ibland lite ljumma faktiskt, sommarkvällar. Då bjuds på musik och sång lite här och var.

Trion Ligoli gästade den 18 juli Muskö kyrka och vi var där och njöt. Trion består av Anders Lindgren, piano och orgel, Ulrika Goliats sång och Charlotta Lindholm, flöjt.

Det har blivit tradition, att trion gör Muskö kyrka den äran med besök varje sommar. Efter att åhörarna fått en välkomsthälsning, spelar Anders Lindgren en egen komposition på piano. Han kallar stycket “Sommarfantasia”. Församlingen sjunger därefter den för årstiden passande psalmen “En vänlig grönskas rika dräkt”.

Anders berättade att det i dagarna – närmare bestämt den 20 juli – är femtio år sedan den första människan landade på månen. Trion inledde därför programmet med “Fly me to the moon”.

Den sjungs av Ulrika Goliats, som trots en tidigare förkylning, har en för melodin passande röst. Som nummer två i programmet hör vi Ted Gärdestads “Himlen är oskyldigt blå” i ett värdigt och fint genomförande av hela trion.

Vi fick höra några små ord av prästen Jonathan Mattsson under mottot “vad behöver vi be om ikväll”? Vi ber om väckelse, vi behöver det.

Vi fick sedan höra en melodi med lite jazziga tongångar. “Lacy Bows” av H. Carmichael. “You remember me” med sång av Ulrika och med fint ackompanjemang på flöjt och piano. Py Bäckmans “Kärleken och livet” gick rakt in i hjärtat hos oss.

Som avslutning sjöng alla psalm 754, “När dagen fylls av fågelsång”. Det blev en fin avslutning innan vi begav oss till kaffestunden i den trevliga Muskögården. Som vanligt gott kaffe med bröd som verkligen retar smaklökarna. Tack alla ni som ställer upp med bakandet och serveringen.

När dagen fylls av fågelsång, så fylldes också den här kvällen av att koltrasten sjöng för oss då vi kom ut ur kyrkan!

Anna Möllerfält